策略轉向「掠奪式成長」 仁寶許勝雄：今年積極啟動併購

仁寶董事長許勝雄今日表示，屯墾式成長策略是透過人才能量、客戶關係、掌握的技術，一步步進入產品和產業使其發散，但仁寶目前最大調整，就是要採取「掠奪式成長」，積極透過購併創造成長。

金仁寶集團旗下仁寶電腦旺年會今日登場，仁寶董事長許勝雄、副董事長陳瑞聰、總經理翁宗斌今日現身會場，談未來展望。

仁寶總經理翁宗斌指出，「我們過去對新事業的轉型，都採取早期投入，去年下半年策略更積極，今年開始會將MMA當成重點，目標是未來二至三年，至少有二至三個購併案。」翁宗斌指出，這會加速營運及業績，「是我們更積極的策略」。

翁宗斌今表示，去年疫情結束導致仁寶受惠的疫情紅利已經消失，客戶消化庫存，受景氣及通膨影響，去年對IT公司充滿挑戰，仁寶累計2023全年營收9467.15億元，年減11.8%，跌破兆元大關。

為此，翁宗斌指出，公司積極改變產品組合，在伺服器、車用電子、醫療產品都按照規劃有雙位數成長，對獲利可望帶來幫助，並加強工廠自動化及數位化，希望提升生產效益。

目前仁寶布局中國以外地區，正積極在越南導入自動化，「不會輸給大陸，整個狀況算是很順利，有達到目標」。

展望今年，翁宗斌說，仁寶在AI NB、雲端腳步積極，AI產品豐富，會跟著微軟一起推出AI PC，伺服器也與AMD、輝達、英特爾配合的機種，「在AI上不會落於人後」。