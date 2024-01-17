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隨著微軟Copilot商轉 集邦：有助AI伺服器、AI PC發展

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
AI話題不斷。聯合報系資料照
AI話題不斷。聯合報系資料照

AI話題不斷，2024年將拓展至更多邊緣AI應用，或延續AI server基礎，推至AI PC等終端裝置。根據研調機構集邦（TrendForce）最新報告所預估，2024年全球AI伺服器，包含AI Training及AI Inference）將超過160萬台，年成長率達40%，而後續預期CSP也將會更積極投入。

由於嚴謹的Edge AI應用，將回歸至終端的AI PC，藉以落實分散AI伺服器的工作量能，並且擴大AI使用規模的可能性。據此，研調機構集邦（TrendForce）表示，定義AI PC需達Microsoft要求的40 TOPS算力基礎，考量滿足此需求的新品出貨都將落於2024下半年，待CPU產業龍頭Intel於2024年終推出Lunar Lake後，2025年才可望見證更快速的成長。

目前AI PC市場可大致分為兩大推動力量，其一，由終端應用需求推動，主由Microsoft憑藉個人電腦Windows作業系統及Office等工具幾近獨占市場地位，預期將推新一代Windows整合Copilot，促使Copilot變成硬需求。其二，CPU領先者Intel訴求AI PC為搭配CPU+GPU+NPU架構，藉此推動發展各種終端AI應用。

以Microsoft Copilot對算力的要求來說，高通（Qualcomm）於2023年底發表的Snapdragon X Elite平台，將於2024年下半前率先出貨符合Copilot標準的CPU，算力應可達45 TOPS，而AMD隨後將推出的Ryzen 8000系列（Strix Point），估計也將符合該算力規格。

若以Intel於2023年12月推出的Meteor Lake，其CPU+GPU+NPU算力僅34 TOPS，並不符合Microsoft要求，但預期今年底所推Lunar Lake則有機會超過40 TOPS門檻。

值得注意的是，未來在高通及Intel、AMD競逐AI PC過程，也將牽動x86及Arm兩大CPU陣營在Edge AI市場的競爭。由於高通有望率先符合Microsoft需求，以PC主要OEMs如Dell、HPE、LENOVO、或ASUS、ACER等在2024年將陸續開發搭載高通 CPU機種，以爭取首波AI PC機會，將帶給X86陣營一定威脅。

針對現有Microsoft針對AI PC的規格要求來看，DRAM基本需求為16GB起跳，長期來看，研調機構集邦（TrendForce）認為，AI PC將有機會帶動PC DRAM的位元需求年成長，後續伴隨著消費者的換機潮，進而加大產業對PC DRAM的位元需求。

再者，以Microsoft定義的滿足NPU 40 TOPS的CPU而言，共有三款且依據出貨時間先後分別為Qualcomm Snapdragon X Elite、AMD Strix Point及Intel Lunar Lake。

其中，三款CPU的共同點為皆採用LPDDR5x，而非現在主流採用的DDR SO-DIMM模組，主要考量在於傳輸速度的提升；DDR5規格而言，目前速度4800-5600Mbps，而LPDDR5x則落於7500-8533Mbps，對於需要接受更多語言指令，及縮短反應速度的AI PC將有所幫助。

因此，研調機構集邦（TrendForce）預期，今年LPDDR占PC DRAM需求約30~35%，未來將受到AI PC的CPU廠商的規格支援，從而拉高LPDDR導入比重再提升。

AI話題不斷。聯合報系資料照
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AI 2024 CPU

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