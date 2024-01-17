萬海認購碳交所首批商品 推限時航線碳中和

萬海（2615）積極履行企業永續承諾，認購台灣碳權交易所首批商品，獲國際認證單位GS（Gold Standard）認證的碳權2000噸。

除透過碳權的專案幫助開發中國家用水與經濟發展，改善當地生活，同時提供萬海航運日台線航段碳抵消，期望邀請客戶一同響應環保行動。

非洲與印度的衛生健康一直是萬海集團長期關注的議題，本次認購非洲的水井計畫和印度的再生能源的碳權方案，符合聯合國永續發展目標SDGs之健康與福祉、淨水及衛生、可負擔的潔淨能源和氣候行動。

萬海選定日本到台灣的旗艦航線JTS Service，預計將於2月27日到3月21日期間，進行自願性的碳抵銷，為長期支持萬海的貨主打造航段碳中和服務。

該航線同時配置最新高效能智能船舶，多項設備達到節能減碳，透過密切追蹤和分析數據提高燃油效率減少二氧化碳排放。萬海希望能透過這次的行動，傳遞環保的種子，鼓勵客戶一同參與響應節能減碳行動。

環境保護與永續經營一直是萬海的經營理念。萬海訂定2050年淨零目標，致力於船隊汰舊換新計畫、投資新型節能主機和節能設備，並透過密切追蹤和分析數據提高燃油效率、減少二氧化碳排放。

2023年與渣打銀行的合作，將永續績效與船舶融資相結合，支持環境友善的金融方案。

2022年啟動【萬海造樹海】計畫，以植樹造林為核心，透過多場植樹活動凝聚利害關係人參與；舉辦一年多場淨灘活動、提供綠能設備補助，積極參與環保永續發展，為台灣生態環境出一份心力。

在永續評比及獎項方面，萬海表現卓越，連續兩年入選「天下永續公民獎100強」，並榮獲TCSA台灣100大永續典範企業獎，其永續報告書在運輸業中獲得第1類金級。

同時，在2022 GCBSI大中華企業可持續發展指數中，位列台灣企業前三，並在富時羅素、S&P CSA ESG以及Sustainalytics ESG等多項評比中獲得高分。

此外，萬海持續擴大溫室氣體盤查範圍，並通過ISO 14064-1:2018和GHG Protocol雙認證，以清晰了解公司碳排狀況，推動節能減碳行動，提高環保效益。期待未來透過實際行動，共同建立更永續的未來。