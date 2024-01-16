整理包／四大代工旺年會本周登場 科技大老2024展望一次看

台鏈四大代工廠英業達、緯創、鴻海、廣達都將在本周舉辦「實體旺年會」。其中，由金仁寶集團旗下仁寶、金寶打頭陣！仁寶旺年會作為第一個舉辦的大型盛會，將於明（17）日下午三點先舉辦「會前記者會」，董事長許勝雄除了親自現身主持、也將釋出2024年全新展望，吸引外界關注，而《經濟日報》也為大家統整各家大廠舉辦時間、以及業界大佬們對2024年的展望，快來看看吧！

1.仁寶旺年會（2024/01/17）

台鏈代工業大廠旺年會接力登場，將由金仁寶集團打頭陣，旗下仁寶電腦作為第一個舉辦旺年會的代工廠，辦理規模備受各界關注，據悉，仁寶（2324）本屆旺年會將於今年1月17日在南港展覽館登場，由集團董事長許勝雄主持，預計將席開超過800桌。仁寶發言體系指出，今年最大獎與去年一樣為「高達20萬元的即享劵」，至於總獎金部分，由於仁寶往年都會舉辦「一把抓」活動，因此發放總額目前仍無法確定。

仁寶電腦。記者吳康瑋／攝影

董事長許勝雄2024展望：

針對景氣復甦情況，許勝雄日前指出，IMF公佈的2024經濟預期沒什麼太大的起色，這也暗示2024年全球的經濟成長恐怕仍難以回升，現階段最重要的指標是「市場需求」回溫的情況，若經濟成長持續未見起色，也代表市場相對欠缺拉力動能。他強調，如果全球經濟成長率不好，也代表總體拉力仍然不足，而這也會衍生不少問題，也都仍需要極力去思考及看待。

仁寶電腦董事長許勝雄、總經理翁宗斌。記者吳康瑋／攝影

2.金寶旺年會（2024/01/18）

金仁寶集團旗下金寶電子、泰金寶、康舒（6282），將在1月18日合辦集團旺年會，地點與仁寶一致選在南港展覽館舉辦，這屆旺年會邀請的藝人嘉賓名單也正式出爐，包括戴愛玲、琳誼Ring、告五人等將接力開唱，並邀請到藝人許效舜擔任主持，去年席開406桌、總計有4,060名員工參加，而旺年會會前會，也將由創辦人暨董事長許勝雄、金寶執行長暨總經理陳威昌、泰金寶總經理鄒孔訓、康舒科技總經理許介立主持，屆時將公布明年展望。

總經理陳威昌2024展望：

金寶（2312）總經理陳威昌日前表示，公司2022年營收衝上歷史的高點，但在2023年卻受各種因素影響，導致最終表現呈現小幅縮小，不過自己預估今(2024)年在5G、車用、低軌衛星等新產品貢獻增加，以及泰國新廠區的產線啟用挹注下，綜觀2024年營運狀況將有正成長，未來發展相當樂觀。

3.廣達旺年會（2024/01/19）

代工大廠廣達（2382）本屆旺年會將在1月19日於南港展覽館舉行，嘉賓陣容邀請到告五人、實力唱將家家、亞洲天王任賢齊熱力開唱，廣達發言體系透露，今年最大獎一樣維持三十萬元的現金大獎，總金額與去年差不多，都將超過五千萬元。此外，廣達旺年會按慣例是由董事長林百里與副董事長梁次震主持，由於市場關注筆電產業庫存調整的情況，預期團隊也將於旺年會釋出明年展望。

廣達。記者吳康瑋／攝影

董事長林百里2024展望：

廣達（2382）董事長林百里日前直言，自己認為2024年人工智慧（AI）還會繼續好，AI對廣達貢獻會更大，會關注AI PC（搭載人工智慧的個人電腦）、AI伺服器、AI車電這3門生意。至於AI PC問世時期，他預估最快在今(2024)年夏天就可問世，堅定看好2024年AI發展可望再創新高。

廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影

4.英業達旺年會（2024/01/26）

代工大廠英業達宣布，今年集團年度盛事「旺年會」將在明年1月26日於南港展覽館登場，這是董事長葉力誠接任董座後，首次現身主持旺年會，也是集團自2020年疫情爆發後，歷經足足三屆線上尾牙，如今疫情趨緩，才終於恢復實體舉辦；集團除邀實力唱將韋禮安、徐佳瑩登台，有傳聞稱「搖滾教父」伍佰將作為神秘嘉賓，帶來壓軸演出。

英業達。記者吳康瑋／攝影

董事長葉力誠2024展望：

英業達董事長葉力誠日前指出，泰國新廠預計在今(2024)年第四季可完成客戶認證，而最快2025年第一季量產；墨西哥新廠未來生產規模將等同於中國廠區，現已投產，在手訂單如果要完全滿足，預計要等到2024年第四季。

展望AI 伺服器方面的前景，葉力誠指出，未來兩三年向上沒有懸念，至於新事業發展，目前仍都還在努力，但已都有一些進展，針對今年展望，自己是維持上半年的預測，產業景氣還是持平，希望有新展望，有的話會在和大家報告。

英業達董事長葉力誠仁寶電腦。記者吳康瑋／攝影

5.緯創旺年會（2024/02/02）

代工大廠緯創（3231）今年將在2月2日舉辦旺年會尾牙，以往公司為犒賞員工，都會特地請來金曲歌王、歌后的陣容，而今年也不例外，據傳，本屆請到超大咖天后張惠妹加持。由於張惠妹已近四年沒有接尾牙，而這次令員工、歌迷千呼萬喚終於盼到歌后回歸，首秀就選擇獻給緯創。

緯創。記者吳康瑋／攝影

董事長林憲銘2024展望：

代工大廠緯創由於通吃AI三巨頭訂單，有望成為今(2024)年AI伺服器晶片市場的主要贏家。而緯創董事長林憲銘日前指出，自己長期看好AI伺服器出貨量在2024年爆發成長，他透露，目前旗下也有大客戶的AI案子進行中，預計2024年出貨會有明顯成長，法人看好，有望帶領緯創今年業績再創高峰。