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鴻海兩路並進 注資綠色新能源並持續投資電動車子公司

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

鴻海（2317）投資綠色能源與電動車兩路並進，今（15）日晚間公告，斥資人民幣5億元（約新台幣21.87億元）投資「宜賓和諧綠色產業基金」，外界認為，鴻海參與此私募股權基金，將擴大在中國大陸參與綠色能源等ESG科技與產業投資標的。

同時，鴻海今天晚間也公告，子公司Foxconn EV Technology Inc.增資Foxconn EV System LLC，交易金額1,460萬美元（約新台幣4.56億元），鴻海指出，此次增資主要目的為長期投資。外界認為，鴻海是持續注資電動車事業。

在中國大陸的綠色能源方面，鴻海今天是代子公司富泰華工業 (深圳) 有限公司公告，斥資人民幣5億元，投資私募基金宜賓和諧綠色產業發展股權投資合夥企業（有限合夥）。

據了解，和諧綠色產業基金創立於2022年10月，註冊地爲四川省宜賓市，從事股權投資、投資管理等活動，重點關注智能製造、半導體、清潔能源等產業資源核心領域。

鴻海表示，此次將取得和諧綠色產業基金5.4645% 股權，目的為長期投資，而在富泰華工業 (深圳)加入後，目前宜賓和諧綠色產業發展股權投資合夥企業的認繳總額由人民幣86.50億元增加至人民幣91.5億元。

根據資料顯示，和諧綠色產業基金投資執行合夥人為四川雙馬西藏錦坤企業管理，其餘股東還包括宜賓發展創投、廣州產投新能源專項母基金、西藏錦旭企業管理等。

至於在電動車方面，Foxconn EV Technology是鴻海集團在海外布局電動車事業的重要公司，2021年11月鴻海與美國商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors正式簽署俄亥俄州Lordstown廠房最終資產購買協議，Foxconn EV Technology是投資主體。

鴻海先前也曾公告Foxconn EV Technology增資挹注Foxconn EV System LLC事項。

鴻海

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