鴻海兩路並進 注資綠色新能源並持續投資電動車子公司
鴻海（2317）投資綠色能源與電動車兩路並進，今（15）日晚間公告，斥資人民幣5億元（約新台幣21.87億元）投資「宜賓和諧綠色產業基金」，外界認為，鴻海參與此私募股權基金，將擴大在中國大陸參與綠色能源等ESG科技與產業投資標的。
同時，鴻海今天晚間也公告，子公司Foxconn EV Technology Inc.增資Foxconn EV System LLC，交易金額1,460萬美元（約新台幣4.56億元），鴻海指出，此次增資主要目的為長期投資。外界認為，鴻海是持續注資電動車事業。
在中國大陸的綠色能源方面，鴻海今天是代子公司富泰華工業 (深圳) 有限公司公告，斥資人民幣5億元，投資私募基金宜賓和諧綠色產業發展股權投資合夥企業（有限合夥）。
據了解，和諧綠色產業基金創立於2022年10月，註冊地爲四川省宜賓市，從事股權投資、投資管理等活動，重點關注智能製造、半導體、清潔能源等產業資源核心領域。
鴻海表示，此次將取得和諧綠色產業基金5.4645% 股權，目的為長期投資，而在富泰華工業 (深圳)加入後，目前宜賓和諧綠色產業發展股權投資合夥企業的認繳總額由人民幣86.50億元增加至人民幣91.5億元。
根據資料顯示，和諧綠色產業基金投資執行合夥人為四川雙馬西藏錦坤企業管理，其餘股東還包括宜賓發展創投、廣州產投新能源專項母基金、西藏錦旭企業管理等。
至於在電動車方面，Foxconn EV Technology是鴻海集團在海外布局電動車事業的重要公司，2021年11月鴻海與美國商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors正式簽署俄亥俄州Lordstown廠房最終資產購買協議，Foxconn EV Technology是投資主體。
鴻海先前也曾公告Foxconn EV Technology增資挹注Foxconn EV System LLC事項。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言