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震旦雲推AI離職率預測 協助企業留才

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

針對企業招募、留才的人才議題，企業該如何從履歷大海中找到對的人才，並且提前留才？許多企業開始採用更科學化的AI技術，震旦（2373）集團旗下震旦雲推出的「AI離職率預測」，利用大數據和機器學習，透過「數據管理」、「模型管理」、「建模審查」三步驟，以科學化的AI演算法、數據分析，協助顧客在留才上，運用智能管理提升效率，讓企業更具競爭力。

震旦雲表示，新推出的「AI離職率預測」，以「數據管理」蒐集員工資料，如：留任與離職員工的出勤、基本資料、行為模式、工作表現等建立預測模型；並進一步訓練做好「模型管理」，以多種演算法建置預測模型；再以「建模審查」驗證訓練模型，依據預測目標類型，呈現各種對應圖表。透過以上三步驟進行AI預測運作，協助企業提前採取預防性措施，留住有價值的員工，讓管理者做好有效、精準管理。

震旦雲多年來提供的「人資系統」已被超過800家企業和7萬名使用者採用，是企業人才留用的最佳夥伴。並因應AI人工智慧時代來臨，推出「AI面試系統」，將招募流程自動化、系統化，大幅節省HR人員甄選時間，精準篩選人才。其中震旦雲「AI面試系統」及「人資系統」已通過ISO27001資訊安全驗證，符合國際資訊安全管理標準，有效地應對全球資訊安全風險，並能提高企業管理效率，有效節省成本。

震旦雲「AI面試系統」可透過偵測面試者面部微表情，分析求職者的5大人格特質，快速篩選符合企業需求的人才；並提供專業題庫，涵蓋多元職能需求。其中雲端影音履歷系統適用於短時間內的海量徵才，進行遠端影音面試，時間安排彈性高，大幅節省初選面談時間；除此，還能協助其他企業建立績優招募指標，預測求職者是否符合企業文化，從而找到適合的人才。

HR從1.0到2.0，傳統企業皆專注於高效管理及人才培訓。到HR3.0的新未來，如何有效運用先有資料進行預測分析，有效提高留才率、降低離職率成為新核心。震旦雲推出的「AI離職率預測」，以AI運算實現建模自動化、流程化與標準化，定期評估員工留任狀況。未來，震旦雲將持續致力於實現企業數位轉型和高效管理，一同與顧客見證AI為企業帶來的無限可能。

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