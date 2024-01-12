搶進企業市場！友訊代理康普RUCKUS 推企業級Wi-Fi 7解決方案

友訊（2332）台灣分公司代理全球網路連線解決方案供應商康普（COMM）旗下品牌RUCKUS推出市場領先的企業級Wi-Fi 7 無線基地台（AP），搶進企業市場。

無線網路技術持續升級，從WiFi-6、WiFi-6E到WiFi-7，市場普遍看好，2024年WiFi-7可望量產出貨，預期明年可望與WiFi-6，除消費市場、電信市場外，企業市場也積極導入WiFi-7。

RUCKUS指出，利用 Wi-Fi 7的高階功能和 RUCKUS 的創新技術，AI驅動型解決方案是RUCKUS 產品組合中的最新成員，為目標驅動型網路提供更高階的選擇， RUCKUS AI 是一款網路保障和商業智慧雲端服務，可增強 Wi-Fi 7 網路的彈性。

康普RUCKUS高級副總裁Bart Giordano表示，Wi-Fi 7就是下一件大事。Wi-Fi 7是一次飛躍性的提升，利用6 GHz頻段所提供的傳輸流量和性能的解決方案，未來幾年內，Wi-Fi 7將助力大量在挑戰性環境中誕生的新興實例。

高通技術公司副總裁兼無線基礎設施與聯網業務總經理Ganesh Swaminathan表示，高通成為R770 無線基地台的Wi-Fi 7平台提供商，Qualcomm Networking Pro Wi-Fi 7平台要樹立企業網路效能的新標竿，在數百台終端設備上同時實現超高傳輸流量、有線網路般的穩定性和更快的速度。