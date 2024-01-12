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博智營收創近年新高、有望受惠 IPC 回溫 法人評等「逢低買進」

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

PCB廠商博智（8155）去年12月營收約2.8億元，月增3.3%，年增13.6%，受惠AI伺服器等應用帶動，創近16個月新高。法人預計今年受惠AI伺服器放量以及工業電腦（IPC）拉貨動能回溫，給予投資評等「逢低買進」。

展望2024年，法人分析，就AI伺服器方面而言，博智主要將出貨主板以及少量的UBB。由於美系品牌客戶持續增加訂單自去年第3季起，預計博智在AI領域的貢獻度將持續提升。

在工業電腦（IPC）領域，高階IPC板的層數預計將達到20~30層。隨著客戶於去年第3季庫存調整陸續進入尾聲，且在2024年高階IPC的帶動下，整體營運將不再受到拖累，有望提升利潤率並進行產品組合的優化。　

至於網通板部分，公司目前已持續出貨100G和400G，而800G則仍在認證的階段中。在網通領域，博智將繼續致力於提供更高效能的解決方案，以因應市場對高速傳輸的需求。

2024 AI 伺服器

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博智營收／去年12月創近16個月高 AI伺服器應用挹注

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