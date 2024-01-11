大立光法說會／上季毛利率回升至52.7% 每股純益37.25元
全球手機鏡頭龍頭大立光（3008）今（11）日召開法說會，公布去年第4季稅後純益49.7億元，季減16.5%，每股純益（EPS）37.25元。其中，單季毛利率回升至52.7%，季增10.2個百分點，是上季財報一大亮點，為一年來單季新高。
其中，上季業外損失17.75億元，主要多為匯兌損失，因此侵蝕獲利表現。大立光累計去年全年稅後純益179.08億元，年減21%，每股純益134.18元。
大立光去年12月營收47.81億元，月減30%，為四個月來低點，大立光表示，由於季節性因素，預期本月拉貨動能較前一月下滑。
大立光去年全年營收488.42億元，年增2%，連兩年回溫。其中，去年第4季營收178.83億元，季增31%，為四年來單季新高。
市場分析，大立光12月營收驟減三成，主要因蘋概新機拉貨高峰期已過。大立光因iPhone 15外購零組件稜鏡增加，加上華為新機Mate 60 Pro助攻，去年下半年逐月營收跳躍性增長，一路飆高至去年11月達67.9億元創新高。
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