快訊

談劉德音將退休 力積電董座指最辛苦的是「他」：一個人要扛這麼大擔子

網傳台灣阿銘公開信 宣明智：是我經手幫郭講出心中話、不是郭寫的

陸破解AirDrop傳輸照片「可找到手機主人」 外媒曝：蘋果早知情

大立光法說會／上季毛利率回升至52.7% 每股純益37.25元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
全球手機鏡頭龍頭大立光（3008）今（11）日召開法說會，公布去年第4季稅後純益49.7億元，季減16.5%，每股純益（EPS）37.25元。其中，單季毛利率回升至52.7%，季增10.2個百分點，是上季財報一大亮點，為一年來單季新高。聯合報系資料照片
全球手機鏡頭龍頭大立光（3008）今（11）日召開法說會，公布去年第4季稅後純益49.7億元，季減16.5%，每股純益（EPS）37.25元。其中，單季毛利率回升至52.7%，季增10.2個百分點，是上季財報一大亮點，為一年來單季新高。聯合報系資料照片

全球手機鏡頭龍頭大立光（3008）今（11）日召開法說會，公布去年第4季稅後純益49.7億元，季減16.5%，每股純益（EPS）37.25元。其中，單季毛利率回升至52.7%，季增10.2個百分點，是上季財報一大亮點，為一年來單季新高。

其中，上季業外損失17.75億元，主要多為匯兌損失，因此侵蝕獲利表現。大立光累計去年全年稅後純益179.08億元，年減21%，每股純益134.18元。

大立光去年12月營收47.81億元，月減30%，為四個月來低點，大立光表示，由於季節性因素，預期本月拉貨動能較前一月下滑。

大立光去年全年營收488.42億元，年增2%，連兩年回溫。其中，去年第4季營收178.83億元，季增31%，為四年來單季新高。

市場分析，大立光12月營收驟減三成，主要因蘋概新機拉貨高峰期已過。大立光因iPhone 15外購零組件稜鏡增加，加上華為新機Mate 60 Pro助攻，去年下半年逐月營收跳躍性增長，一路飆高至去年11月達67.9億元創新高。

大立光 營收

延伸閱讀

跌跌不休！大立光被力旺超車後已連七跌 法說會前能止血回穩嗎？

台股早盤漲逾50點突破17500點 AI PC類股震盪

合庫金（5880）去年EPS衰退近14％…能再存嗎？ 她：僅次新光金（2888）

iPhone隨機艙門從16,000呎高空墜落 波音股價重摔 iPhone毫髮無傷

相關新聞

終端處理運算日漸普及 AI手機可望藉此打破銷量天花板

未來手機品牌的AI布局能力，將是邁向競爭差異化的關鍵，從單純導入AI功能到自研AI模型，終端處理運算日漸普及，不僅驅動上游AI晶片，AI手機可望藉此打破銷量天花板。

TrendForce：預估2024年全球筆電市場需求年增3.6%

根據TrendForce表示，全球受高通膨衝擊，2023年筆電市場需求欲振乏力，全年出貨量僅1.66億台，年減10.8%...

外資為何只願持有台積電2%而不是4%？經理人坦白說

巴菲特以地緣風險為由減持台積電（2330），全球首位機器人基金經理人又怎麼看台積電呢？Thematics 資產管理創辦合...

惠譽信評：汽車產業加速轉向智能駕駛或令2024年大陸汽車市場競爭激化

惠譽信評表示，隨著國產汽車品牌加速推廣高水準的自動駕駛以及全球汽車品牌加快電氣化進程，2024年中國大陸汽車市場競爭將繼...

手機庫存回補恐結束 陸系分析師：部分品牌砍單達5成

市場傳出，手機庫存回補傳即將結束，也意味手機市況將跟著降溫，陸系分析師近日發文透露，Android（安卓）手機庫存回補即...

中保科呼應ESG 創新服務G.Care躍全球輕量化監控服務領頭羊

中保科技集團旗下史詩科技發展G.Care App獲得台灣新創基地(TTA)贊助，在2024 CES展出，吸引不少來自世界...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。