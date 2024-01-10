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聯發科 CES 展秀 WiFi 7認證新品

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
聯發科示意圖。報系資料照
聯發科示意圖。報系資料照

聯發科（2454）在Wi-Fi 7技術領域著力甚深，於今（10）日公布首批獲得完整 Wi-Fi 7認證的產品，並於2024 CES 展中展出。

聯發科指出，該公司推出的 Filogic Wi-Fi 7認證晶片組，能整合進家用閘道器、mesh 路由器、電視、串流裝置、智慧手機、平板、筆電等裝置中，提供高速、穩定且長時連線的體驗。人們日益依賴AI來提升生活品質和工作效率，快速、可靠的連線性能能滿足最新AI工具的網路配套需求。

聯發科副總許皓鈞表示，該公司除了開發符合標準的產品，更積極及策略性地參與制訂推動 Wi-Fi產業發展的新標準。聯發科最新公布一系列獲得 Wi-Fi 7認證的解決方案，使其能為 Wi-Fi聯盟提供無線路由器與終端裝置認證測試平台，期望能大幅優化製造商的產品認證流程。

Wi-Fi聯盟總裁兼首席執行官 Kevin Robinson 則提到，很榮幸將聯發科加入其 Wi-Fi 7認證互通性測試平台，此舉將促進高品質 Wi-Fi 7裝置上市，確保使用者在家庭及辦公環境都能享受最優質的體驗。

Wi-Fi 聯發科 2024 CES

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