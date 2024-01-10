宏達電 CES 秀科技肌肉 推 VIVE 自定位追蹤器

全球智慧型手機與虛擬實境創新設計領導者 HTC（宏達國際電子股份有限公司（2498），以下簡稱「HTC」），隨著「VIVE 自定位追蹤器」（VIVE Ultimate Tracker）的推出為XR生態圈帶來顯著的革新，今（10）日再度宣布推出一款針對開發者和企業而生的全新追蹤配件－「VIVE 全臉追蹤器」（VIVE Full Facial Tracker），這款新一代追蹤器專為 VIVE XR Elite 量身打造，提供眼部和面部精準追蹤功能，為XR虛擬世界展現更進一步的卓越互動沉浸感。開發者透過此款配件，可捕捉虛擬世界中中自然而微妙的臉部及口部表情。今日起於 vive.com上開始販售。

「VIVE 全臉追蹤器」是一款即插即用的配件模組，快速透過 USB-C 連接埠，即可精準追蹤面部及嘴形的變化，將真實的表情及嘴形帶入VR中。它以每秒60 Hz的追蹤速率捕捉嘴唇、牙齒、舌頭、臉頰、鼻子和下巴等多達38個面部混合形狀動作，讓用戶在VR中自然逼真地表達臉部情感。這意味著即使微妙的面部表情也能被準確地呈現，說出的話語也可即時與面部表情和嘴形相匹配。

「VIVE 全臉追蹤器」配備紅外線照明器的雙眼攝像頭能捕捉注視源和方向，以及瞳孔大小、瞳孔位置和睜眼幅度。以每秒120 Hz的速度追蹤眼球運動，可精準偵測眼球真實的移動。

此外，它還配備了創新的自動檢測用戶瞳距（IPD）功能，並自動調整頭戴式裝置上的瞳距設定位置，以實現舒適的觀看和清晰的視覺效果。這個功能可輕鬆與多位使用者共用頭戴式裝置，並且在更換使用者時無需每次手動重置瞳距。

HTC VIVE 全球產品總監葉申表示：「『VIVE 全臉追蹤器』的推出對於實現更自然、真實的虛擬互動非常有益，同時也有助於動畫師、研究人員、培訓場景、醫療保健等眾多應用開發。在過去，我們還見證了使用眼睛和面部追蹤作為遊戲和其他體驗操作輸入的驚人方式。」葉申進一步表示「我們使用了旗下 VIVE Wave 平台建構，同時還支持 OpenXR，因此開發相關應用非常容易。基於此點，任何為 VIVE Focus 3的眼睛和面部追蹤而建立的體驗內容都將與新的『VIVE 全臉追蹤器』兼容。