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神盾大聯盟搶攻 AI 商機 軟體到硬體訂單將通吃

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
神盾9日舉辦聯盟Tech Day活動，董事長羅森洲（前右）宣布，聯盟打造完整AI平台，將搶攻AI PC及車用市場。宏碁創辦人施振榮（前左）擔任神盾董事，現身活動現場，為神盾站台。中央社記者張建中攝 113年1月9日 中央通訊社
神盾9日舉辦聯盟Tech Day活動，董事長羅森洲（前右）宣布，聯盟打造完整AI平台，將搶攻AI PC及車用市場。宏碁創辦人施振榮（前左）擔任神盾董事，現身活動現場，為神盾站台。中央社記者張建中攝 113年1月9日 中央通訊社

IC設計廠神盾（6462）與安國（8054）、安格（6684）、芯鼎（6695）等廠商組成大聯盟，共同衝刺AI市場，未來將全力進攻AI PC平台、AI伺服器等終端商機，其中神盾更已經組成70～80人團隊研發大型語言模型（LLM）市場，準備從硬體到演算法全都包，神盾聯盟後續有機會大啖AI商機。

神盾昨（9）日舉行科技日論壇，集結所有旗下小金雞對外發表未來AI布局願景。神盾董事長羅森洲指出，過去神盾抓緊指紋辨識IC起飛的市場趨勢，未來將會結合聯盟鎖定USB 4、WiFi 6E等具備未來成長趨勢的市場之外，更重要的是逐步崛起的AI浪潮，神盾聯盟將不會錯過。

神盾董事長羅森洲表示，今年將是不錯的一年，期許神盾聯盟的年營收在3年後將可望成長一倍，5年後成長2倍。

在AI佈局上，神盾指出，不論是未來的AI PC、車用等產品線，神盾都會參與其中，且最快今年將會推出新產品。其中，神盾表示，神盾聯盟近三年來全面布局各式感測器、傳輸技術到影像處理器及AI應用，搭配英特爾、超微、微軟主導AI PC在NPU及硬體架構上的布局，推出完整端到端（End to End）AI PC解決方案。

另外，安格更宣布將推出電源管理IC產品線，小功率產品線預計今年第1季將可望進入量產，且最快今年下半年將會推出氮化鎵（GaN）充電器的整合方案，衝刺AI伺服器或基地台等大功率產品應用，扮演神盾AI聯盟當中的供電要角。

不僅如此，芯鼎也秀出車用AI視覺駕駛監測系統（DMS）、數位座艙整合方案等。同時也將會持續布局現有的高速傳輸介面市場。

據了解，神盾為了打造這個AI大聯盟，除了準備硬體解決方案之外，還同步投入大型語言模型（LLM）研發，目前已經籌組70～80人團隊，後續將會搭配神盾聯盟的產品線一同出貨，搶攻從軟體到硬體的AI商機。

神盾 AI 布局

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