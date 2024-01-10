AI興起 資訊、數據類人才最難找

年終轉職潮即將來臨，不少人想在年後轉換職位，不過台灣雇主卻面臨徵才困難的情形，據ManpowerGroup萬寶華「二○二四全球人才短缺調查」結果，七成三的台灣雇主反映找不到適合的人才，運輸、物流和汽車業人才短缺排名第一，至於最為短缺的技能則以資訊科技與數據相關專業人才最難找。

萬寶華這次調查針對四十一個國家及地區、四萬名以上雇主進行訪問，其中包括六三○名台灣企業雇主。調查顯示，台灣有百分之七十三雇主表示人才短缺，相較去年找不到人才比率百分之九十、以及前年的百分之八十八，今年人才短缺程度略為下降。但相較於二○二一年的百分之六十四則明顯高出許多。

萬寶華台灣人才派遣事業總經理葉朝蒂指出，人才短缺雖一直是全球普遍現象，不過因為近年ＡＩ興起，短缺的技能類別與之前有所不同，特別是人力資源類技能開始受到雇主重視，而如何培訓員工利用ＡＩ人工智慧也成為重要挑戰。

調查顯示，在台灣眾多行業中，運輸、物流及汽車業的人才短缺為百分之七十八居首，資訊科技業百分之七十五居次。葉朝蒂認為，隨著全球後疫情時代到來，防疫政策鬆綁，各國湧現報復性旅遊人潮，間接反映於旅遊、娛樂購物等消費行為，也影響市場對物流士、航空旅運服務人員的龐大需求，但目前人才培育速度遠遠不及供應所需。

調查顯示，最為短缺的前五項技能分別為資訊科技與數據技能（百分之卅五）、工程技能（百分之廿六）、製造與生產技能（百分之廿四）、人力資源技能（百分之廿三）、永續與環境技能（百分之廿）。

萬寶華表示，台灣與全球雇主面臨相同的徵才挑戰，一致認為具有資訊科技與數據相關的專業人才最難招募，這一趨勢符合當前全球數位轉型的浪潮，擁有先進數位技能的專業人才需求急遽攀升。資訊科技與數據相關專業人才的短缺，主要歸因於ＡＩ科技發展突飛猛進、企業積極推動轉型所致。這些專業人才在解決複雜的數據分析、人工智慧應用，以及資訊安全等方面扮演關鍵角色，成為企業競相爭取的核心人員。

台灣雇主如何解決人才短缺問題？調查顯示，前三種方式分別是提供員工工作時間更大的彈性、提高薪資、提供員工工作地點更大的彈性。葉朝蒂指出，從數據可以看到台灣企業為了攬才，除了傳統的薪資待遇，也開始著墨在提供彈性的工時、地點等福利，代表雇主除希望能招募到關鍵人才外，也希望留下既有的優秀人才。