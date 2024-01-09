Apple Music古典樂1/24台灣上線 訂閱戶免費聽

蘋果公司（Apple）今天宣布，專為古典音樂設計的獨立App「AppleMusic古典樂」預計於1月24日在台灣推出完全在地化的版本，提供超過500萬首曲目，Apple Music訂閱用戶可免費使用。

蘋果為古典音樂打造獨立App的原因，是古典音樂不同於一般音樂，古典音樂的標題較長且較詳細、每部作品都有多名演奏者參與，且知名曲目會有數百種錄音版本，「Apple Music古典樂」App旨在支援古典音樂複雜的資料結構。

蘋果發布新聞稿表示，Apple Music古典樂今年稍早在北美和歐洲推出後，迅速成為蘋果App Store排名第1的免費App，且古典樂在全球Apple Music排行榜創下歷來最亮眼的1週成績。

Apple Music古典樂推出2天後，古典專輯也登上全球140多個國家的專輯排行榜，創下該音樂類型的新紀錄。

Apple Music古典樂具備最大的古典音樂串流目錄，包含超過500萬首曲目，音樂學家團隊花費7年多的時間處理基礎的詮釋資料，提供5000萬個資料點，帶來最佳化的搜尋和瀏覽功能。

Apple Music古典樂包含超過12萬項作品、40萬個樂章和超過2萬名作曲家，皆以最高音質提供，還有數千張沉浸式空間音訊專輯。在未來5年內，維也納愛樂樂團的訂閱系列新錄製內容，將在Apple Music和Apple Music古典樂獨家上架。