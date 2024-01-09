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英特爾在美CES展推出第14代處理器 讓PC全面進化

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
英特爾推出新運算解决方案，涵蓋行動、桌上和邊緣應用。圖／英特爾提供
英特爾推出新運算解决方案，涵蓋行動、桌上和邊緣應用。圖／英特爾提供

英特爾強攻AI PC，今日在美國消費性電子展CES 2024宣布推出Intel Core 第14代行動和桌上型處理器系列產品，包括功能強大的全新HX系列行動處理器，以及65瓦和35瓦的桌上型處理器。此外，英特爾也推出全新Intel Core 行動處理器系列，包括Intel Core 7處理器150U，是專為主流且高效能的輕薄行動系統設計。

英特爾計畫今年與合作夥伴推出60多個採用 Intel Core 第 14 代HX技術產品，讓主流個人電腦（PC）全面進化。

英特爾企業副總裁暨效能型PC和工作站事業部總經理Roger Chandler表示，Intel Core 第 14 代處理器系列專為玩家和主流PC用戶設計，提供最頂尖的效能和平台功能。使用者現在可以透過HX系列處理器享受最佳行動體驗，桌上型用戶也可以體驗最新一代65瓦和35瓦的桌上型處理器提供的高效性能和平台功能。

在CES上推出新處理器的同時，英特爾合作夥伴也展示一系列由Intel Core Ultra驅動的新裝置。無論PC用戶是尋找由Intel Core 第14代提供動力的主流行動和桌上型電腦，還是由Intel Core Ultra提供動力的新型AI PC，英特爾都有合適的解決方案。

Intel Core 第14代HX系列行動處理器，專為同時需要高運算效能與筆電便攜性的遊戲玩家、創作者和專業人士打造。HX系列的旗艦版Intel Core i9-14900HX，具有8個P-core和16個E-core。此外，因為Intel Core i7-14700HX處理器中的E-core數量增加50%，HX系列的創作者效能也大幅躍進。

處理器 Intel 2024

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