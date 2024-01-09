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宏碁擴大獨顯產品線 發表四款新顯卡

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
Predator BiFrost AMD Radeon RX 7800 XT OC。宏碁／提供
Predator BiFrost AMD Radeon RX 7800 XT OC。宏碁／提供

PC品牌大廠宏碁（2353）擴展電競事業，擴大獨顯產品線陣容。今（9）日於美國消費性電子展（CES）2024發表 Predator BiFrost AMD Radeon RX 7800 XT OC 和三款 Nitro AMD Radeon RX 7000系列顯示卡，其中一款採用最新 AMD Radeon RX 7600 XT GPU。宏碁表示，這幾款全新顯示卡配備最高 16GB 記憶體和新一代技術，使玩家在遊玩最新3A 遊戲大作時得以享有沉浸式的體驗。

宏碁持續強化電競事業，近年進軍獨顯市場，第一波推出 Intel Arc 相關產品，隨後又攜手 AMD，持續擴大其獨顯產品線。

本次宏碁推出的產品 Predator BiFrost AMD Radeon RX 7800 XT 顯示卡內含60 個 AMD RDNA 3統一運算單元，搭配 Predator FrostBlade 3.0 風扇，能於1440p或4K解析度的遊戲中提供無縫的效能體驗。 Acer Nitro AMD Radeon RX 7800 XT OC 顯示卡配備 16 GB GDDR6記憶體和最高達 624 Gbps頻寬；Acer Nitro AMD Radeon RX 7700 XT OC 顯示卡則提供 12 GB GDDR6 記憶體和最高達 432 Gbps 頻寬。

Acer Nitro AMD Radeon RX 7600 XT OC 顯示卡配備16 GB GDDR6記憶體，並透過 Nitro FrostBlade 環形風扇、雙滾珠軸承系統、三個散熱通風口及強化銅底座，能有效吸收熱量並延長裝置的使用壽命，並提供流暢快速的性能。精心設計的冷卻系統更將顯示卡推向極限，為玩家帶來超越期待的超頻效能。

宏碁最新的桌上型電腦顯示卡突破遊戲和創意工作流程的界限。玩家於競爭激烈的遊戲中，能透過 AMD RDNA 3 架構，以先進強大的AI技術和光線追蹤加速器，享有流暢的畫面解析度和高刷新率體驗。專業人士或業餘愛好者亦能借助加速渲染應用程式的支援進行編輯及視覺化，盡情展現創意。

此外，新顯示卡亦能支援 AMD 編碼/解碼媒體引擎，可於播放或串流時提供更廣的動態色彩範圍和畫面強化，並支援 DirectX 12 Ultimate API，展現沉浸式且生動的視覺效果。

AMD 顯示卡 宏碁 記憶體

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