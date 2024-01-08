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晶睿通訊：今年積極擴大AI安防解決方案應用場域

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
晶睿通訊日前澳洲雪梨參加安防展會，積極拓展市場，並推廣AI安防解決方案。圖／晶睿通訊提供
晶睿通訊日前澳洲雪梨參加安防展會，積極拓展市場，並推廣AI安防解決方案。圖／晶睿通訊提供

台灣第一、全球前20大的安控廠商晶睿今日公告去年12月合併營收新台幣6.94億元，較2023年11月合併營業額增加35.3%，但較2022年12月合併營業額新台幣11.11億元減少37.6%。

公司指出，晶睿通訊去年全年合併營收為91.62億元，年減7.9%。雖然略有衰退，但新的一年會持續觀察客戶庫存以及市場需求動向，持續強化市場競爭力，透過AI技術優化影像處理與異常分析，橫向串聯產品線發揮綜效，擴大AI安防解決方案的應用場域，並致力升級品牌競爭力。

晶睿通訊指出，公司以客戶需求為導向，面向全球市場。同時加速智能製造及海外供應鏈，降低地緣政治風險，開拓全球市場及事業規模，積極衝刺今年的成長。

該公司為台達電旗下小金雞、也曾長年盤據安控股王寶座，近幾年積極從「硬體廠」蛻變成「解決方案服務商」，以VIVOTEK為品牌。

新台幣 晶睿 營收

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