晶睿通訊：今年積極擴大AI安防解決方案應用場域

台灣第一、全球前20大的安控廠商晶睿今日公告去年12月合併營收為新台幣6.94億元，較2023年11月合併營業額增加35.3%，但較2022年12月合併營業額新台幣11.11億元減少37.6%。

公司指出，晶睿通訊去年全年合併營收為91.62億元，年減7.9%。雖然略有衰退，但新的一年會持續觀察客戶庫存以及市場需求動向，持續強化市場競爭力，透過AI技術優化影像處理與異常分析，橫向串聯產品線發揮綜效，擴大AI安防解決方案的應用場域，並致力升級品牌競爭力。

晶睿通訊指出，公司以客戶需求為導向，面向全球市場。同時加速智能製造及海外供應鏈，降低地緣政治風險，開拓全球市場及事業規模，積極衝刺今年的成長。

該公司為台達電旗下小金雞、也曾長年盤據安控股王寶座，近幾年積極從「硬體廠」蛻變成「解決方案服務商」，以VIVOTEK為品牌。