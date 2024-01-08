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AI PC及車用LED雙劍齊發 弘凱2024年營運看俏

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
弘凱光電董事長黃建中。圖／聯合報系資料照片
弘凱光電董事長黃建中。圖／聯合報系資料照片

光電半導體封裝解決方案供應商弘凱（5244）公告2023年12月合併營收為9054.5萬元，年增11.7%，主要受惠PC市場回穩，以及車用產品出貨量持續增長所致；累計2023年全年合併營收為新台幣8.81億元，與2022年相當。

弘凱是少數可提供光電半導體封裝研發、生產及銷售，一條龍服務的LED封裝廠商，過去三年平均毛利率達45%，明顯優於同業水準。公司目前兩大終端應用產品，包括3C感測及車用光源LED，2023年3C與車用LED占營收比重各約56%與40%。

弘凱表示，隨下游PC客戶庫存調整告一段落，以及AI PC相關應用需求快速成長，公司筆電鍵帽指示光源類訂單明顯回溫，加上公司耕耘多年的車用LED相關產品出貨量逐步成長，公司自2023年6月開始年增率持續轉正，下半年3C相關產品出貨量較上半年增加近8%。

根據專業研究機構Canalys報告預測，隨著消費者汰舊換新需求回溫，加上各品牌廠齊發首台AI PC，推升民眾換機意願，2024年全球PC出貨量預估將較2023年成長8%；此外，微軟將於2025年10月14日停止支援2015年推出的Windows 10作業系統，亦有助於帶動新一波PC換機潮，推升公司3C感測相關產品出貨成長動能。

展望今年，弘凱持樂觀謹慎態度，主要在於3C感測產品重回成長軌道，車用光源將從內飾件逐步拓展至安全係數更高的機構件，以目前訂單出貨狀況來看，車用光源及3C感測兩大產品線均可望持續成長，公司並將積極拓展國際市場通路，為公司營運表現再添成長動能。

2024 3C LED

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