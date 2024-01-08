AI PC 個人化戰爭開打！華碩施崇棠：大家各顯神通

AI競爭將邁入新時代，華碩（2357）董事長施崇棠預告PC、手機、智慧手錶、機器人等裝置中的AI模型將透過「蒸餾法」、「微調（Fine tuning）」，打造偏向個人客製或專業的AI服務，讓AI幫助 HI（人類智慧），微星（2377）也已組軟體團隊，2024年提供個人化客製AI，AI PC 個人化AI大戰。

生成式AI將使終端裝置產生個人化特色，對AI模型的掌握力將成為各科技大廠決戰點。華碩董事長施崇棠表示，AI掌握不夠好會陷入許多誤區，做出不夠好的東西，因此全方位的建構AI相關技術是非常必要的，因為應用之妙將存乎一心。

他指出AI透過三波進化已經具備學習能力，不只是感知，還能建立通用智慧，透過理解而產生洞見，華碩在硬體三層次（大型企業學校、中型企業到地端、個人裝置）與軟體三層（底層、平台層、應用層）都已全方位布局，並能突破瓶頸。

2024年AI PC與AI Phone 等話題熱門，施崇棠表示，裝置上的AI因為模型比較小，自然理解力也會比雲端生成式AI要差一點，比方700億參數訓練的AI模型能深刻理解「北風與太陽」寓言故事的含意，但70億個參數訓練的AI則可能無法完全理解，只懂要「很努力很努力」。

雖然裝置端AI的模型小，廠商得各顯神通，但仍有很多辦法可讓AI理解增強，比方透過微調法，可以瞭解模型中比較弱的是什麼，外加小模型去微調，這樣這個模型就會更符合個人需求，或更瞭解個人，更具備特殊專業領域知識，可以執行特殊任務，這樣的應用也比以往更創新。

施崇棠舉例，也可以透過蒸餾法，也就是讓大模型當老師去訓練小模型，讓AI理解力提升。業界指出，蒸餾法顧名思義，就是把訓練過程做比對，將相似與最不相似的分離，留下更輕的模型。

施崇棠表示AI訓練「未來會有很多怪招！」，由於AI模型會不斷更新，未來一個月讓裝置自動更新一次，讓AI保持進步即可。不過華碩內部預估，華碩自行訓練的大語言AI模型要到裝置端預估還要一年時間。

施崇棠指出，華碩組成千人AI團隊，為了從最高端的超級電腦研發，到終端手機或 IOT 都掌握，就是因為理解未來所有東西都會跟AI搭配在一起，所以硬體必須布局全方位，軟體也必須從底層、平台層、應用軟體都能掌握，能完全做好串接起來。

施崇棠指出，全方位布局AI才能在科技腦產生巨大變化時，有全面性的瞭解，最終則必須思考是如何讓AI去幫助HI，而此時就必須運用設計思維（Design Thinking）才能知道如何幫助人類，提高客戶滿意度參數，這也是華碩最重視的商業智慧之一，其次是核心能力與難行門。

微星也已內建軟體團隊，公司主管透露，AI軟體團隊為筆電設計部門開發一款 Artist AI模型，把過去所有設計圖像做訓練，期望協助NB設計團隊從概念到手繪、UI（使用者介面）設計時節省時間，如今則放到筆電上，可以讓消費者透過上傳小模型，就能將 Artist 模型客製化訓練成有個人偏好的AI，2024年筆電將具備個人化AI，而終極目標是讓消費者能自己訓練自己的AI。