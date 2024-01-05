快訊

影／一旁就是加油站...高雄道路工程挖破管線瓦斯味濃烈 封路搶修中

台積電合資ESMC德國廠主帥定案洋將 公司證實

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電。路透
台積電。路透

台積電（2330）和博世、英飛凌和恩智浦半導體合資的德國德勒斯登歐洲半導體製造公司(ESMC)德國廠主帥傳定案由洋將出線，由前博世德勒斯登晶圓廠的廠長克伊區（Christian Koitzsch）轉換跑道接任台積電歐洲半導體製造子公司主管。對此台積電今（5）日證實相關人事訊息。

台積電今日下午回應記者求證時提到，「依據台積公司日前內部公告，本公司自2024年1月1日起延聘 Dr. Christian Koitzsch 加入ESMC擔任總經理。」

先前對於台積德國廠建廠協助人選已有多項傳聞，不過皆未獲得公司證實，而對於今日傳出的德國ESMC新人事案相關訊息，台積電今日證實相關訊息。

在今日稍早之前，中央社也報導，德勒斯登（Dresden）在地半導體同業公會「薩克森矽谷」（Silicon Saxony）執行長貝森伯格（FrankBösenberg）今日在職場社群平台領英（LinkedIn）證實，前德勒斯登博世半導體製造公司的廠長克伊區在新的一年轉換跑道，出任歐洲半導體製造公司（European Semiconductor Manufacturing Company，ESMC）總經理。

台積電去年8月8日和博世、英飛凌和恩智浦半導體共同宣布德國設廠計畫，此計畫興建的晶圓廠預計採用台積公司28/22奈米平面互補金屬氧化物半導體（CMOS），以及16/12奈米鰭式場效電晶體（FinFET）製程技術，月產能約40,000片300mm（12吋）晶圓。藉由先進的FinFET技術，將能進一步強化歐洲半導體製造生態系統，且創造約2,000個直接的高科技專業工作機會。ESMC目標於2024年下半年開始興建晶圓廠，並於2027年底開始生產。

台積電 半導體 晶圓廠

延伸閱讀

T1聯盟／改變洋將策略 獵鷹補進歐陸前鋒米可尋求止敗

報案時還能通話...國道6車連環撞台積電副理下車協助遭撞 傷重不治

TechInsights拆解華為最新款筆電：內部5奈米晶片是台積電製

前博世半導體廠長 接任台積電歐洲子公司總裁

相關新聞

鄭文燦：半導體產業區域平衡 支持中科虎尾園區擴建

各界關注台積電先進封測廠是否落腳雲林、嘉義，行政院副院長鄭文燦表示，政院尊重台積電設廠策略；至於雲林中科虎尾園區目前滿載...

中山大學簽約澳洲AA公司 技轉矽光子積體電路與光纖陀螺儀

中山大學光電工程學系團隊開發「矽光子積體電路及光纖陀螺儀裝置」定位技術，不僅成功讓感測元件的尺寸與成本大幅降至一成，且仍...

傳台積電合資 ESMC 德國廠主帥定案 洋將出線

台積電（2330）和博世、英飛凌和恩智浦半導體合資的德國德勒斯登歐洲半導體製造公司(ESMC)德國廠主帥傳定案，將由洋將...

高階鏡頭升級誰最受惠？郭明錤點名玉晶光是關鍵贏家

智慧手機高階鏡頭升級週期再起，包括蘋果iPhone 17前相機升級、iPhone 16 Pro潛望鏡與超廣角、Visio...

偉詮電 SuperGaN 強攻 USB-PD 快充市場 100W 方案推升市占

偉詮電（2436）宣布，聯手氮化鎵（GaN）功率半導體供應商Transphorm（Nasdaq：TGAN）合作推出100...

AI 伺服器出貨放量 盤點供應鏈四雄、2024年展望一次看

AI（人工智慧）帶來的滔天巨浪已襲捲全球，投資大眾紛紛將目光聚焦到相關技術應用層面上，各種雲端運算商機也如雨後春筍般冒出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。