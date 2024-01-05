Windows 11新電腦 將加入微軟AI助理實體鍵

微軟（Microsoft）今天在官方部落格發文宣布，為了迎接人工智慧（AI）世代到來，搭載Windows 11作業系統的新款個人電腦鍵盤，將加入微軟AI助理Copilot實體獨立按鍵，為30年來Windows鍵盤最大改變的一步。

微軟表示，在近日美國消費性電子展（CES）期間，微軟生態圈供應商將推出多款搭載Copilot實體鍵的Windows 11個人電腦（PC），預計1月稍晚開賣，包括即將亮相的微軟Surface裝置。

Copilot實體鍵將取代原本位於下方Alt轉換鍵旁邊的應用程式按鍵，按下去會顯示Copilot對話視窗，可以快速進行電腦設定或查詢資料，也能要求Copilot提供建議。

微軟過去一年積極布局AI，已將Copilot導入Bing搜尋引擎、Microsoft 365生產力應用程式，並與超微（AMD）、英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）等晶片大廠合作，在Windows電腦上提供AI解決方案。