中山大學簽約澳洲AA公司 技轉矽光子積體電路與光纖陀螺儀

中山大學光電工程學系團隊開發「矽光子積體電路及光纖陀螺儀裝置」定位技術，不僅成功讓感測元件的尺寸與成本大幅降至一成，且仍能達到戰術級的陀螺定位特性，較市售微機電陀螺儀精準度提升至少10倍，在衛星、無人機、自動駕駛車與機器人等商業應用上有相當大的幫助。

該項研發成果今（5）日與澳洲航電導航模組設計開發商Azimuth Avionics Pty Ltd簽署「矽光子積體電路及光纖陀螺儀裝置」國際技術移轉授權合約，總金額為新台幣1600萬元的非專屬授權，將有助於台灣航電導航產業的發展，並增進台澳科技交流。

中山大學光電系教授洪勇智指出，矽光子積體電路為近十年來相當受注目的尖端突破性技術，使用光子來傳輸與處理訊號，具有超高頻寬、高解析度、低耗能與不受電磁干擾等優勢，其應用已擴展至光感測系統、高速光連結、物聯網、量子計算與生物醫學領域，使得它成為突破性的解決方案。

近年來，人工智慧逐漸成為科技領域的顯學，對高效能運算的市場需求不斷攀升，晶片開發商爭相推出更強效的AI處理晶片。為了提高大量資料搬移的速度與效率，國際半導體巨頭包括台積電、Intel、Nvidia、AMD等公司，看準矽光子具有傳輸速度快且低耗損的優勢，正積極投資開發矽光子技術。

中山大學光電系研究團隊早在2013年即開始與國內產業界共同建立矽光子技術，可謂十年磨一劍，除了發展矽光子應用於通訊與運算領域，亦利用矽光子平台開發感測晶片，並於2018年成功爭取到國科會矽光子旗艦計畫，發展矽光子光纖陀螺儀技術，奠定此次國際技術轉移案的基礎。

中山大學校長鄭英耀、光電系教授洪勇智以及AA公司董事菲利普．勞斯今於中山大學舉行「矽光子積體電路及光纖陀螺儀裝置」國際技術移轉授權合約簽署儀式。

鄭英耀校長致詞時強調，洪勇智教授早已與台積電共同開發矽光子元件關鍵技術多年，於2014年開始投入光纖陀螺儀的研究，不僅去年10月榮獲國科會2023未來科技獎，其定位技術不必仰賴衛星訊號，且大幅微縮感測元件的尺寸與成本，對低軌衛星定位、自動駕駛、水底或地下救援等應用情境，都有相當大的幫助。這項合作案將有助於增進台澳雙邊科技交流，對台灣航電導航產業的發展極具意義。

澳洲AA公司董事菲利普．勞斯表示，矽光子積體電路及光纖陀螺儀裝置技術相當具有前瞻性，相較於軍用陀螺儀，其發展性具有顯著體積與成本優勢，本次合作旨在將技術商品化，銜接中高階市場，未來也將在台灣生產相關產品。

洪勇智進一步表示，AA公司關注中山大學的矽光子陀螺儀技術一年多，2023年4月在國際研討會認識菲利普．勞斯後即開始雙方的合作，並於2023年12月前往澳洲參訪AA公司，並成功展示雙方所開發的陀螺儀原型機於當地議員以及AA公司合作的知名無人機開發暨製造商，此行充分感受到AA公司對於推廣無人機產業的熱誠，與開發導航模組的實力與創新，期待透過技轉授權合作案開啟雙邊的長期合作以及更多的創新技術研究。