快訊

空服員指引「10人一組、冷靜！」 日航乘客憶死裡逃生：一出錯就結果不同

起飛降落時別睡！機師女兒發文提醒 父親叮嚀「搭機必做3件事」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

張孝威個人音樂會本周末開唱 傳達希望與改變…張忠謀也是座上賓

聯合報／ 記者馬瑞璿/ 台北即時報導

「Only people living in hope can make a difference to the world」（只有生活在希望中的人，才能為世界帶來改變），TVBS前董事長張孝威的第五場個人音樂會將在本周末開唱，他並希望能藉此引起音樂會參與者的迴響。

音樂會6日將在台北誠品松菸表演廳舉行，台積電創辦人張忠謀、董事長劉德音今年都是座上嘉賓。許多產業人士笑稱，參加張孝威的音樂會就彷彿參加同學會，在座的每位來賓幾乎都相互認識，每年都很期待來參加他的音樂會。

有感於全球社會動盪，詐騙之外、戰事不斷，讓張孝威決定將2024年的音樂會主題訂為「NELLA FANTASIA」（奇幻夢境），是由1986年英國老牌電影「教會」主題音樂重新編曲、填上義大利文歌詞後的經典作品。之所以選擇這首歌曲，就是因為這首歌在他心中引起極大共鳴，他也引用電影「自由之聲」的一句話，「Only people living in hope can make a difference to the world」，希望也能藉此引起音樂會參與者的迴響。

張孝威期待有一天，這個世界能如同歌詞所述一般，「我看見一個美好的世界，在那裡人人和睦相處誠摯待人，人們的心靈都自由自在，像那天上的白雲一樣，任意飛翔。」

談起自己的聲樂學習之路，張孝威笑著說，自己與聲樂老師的緣分，緣起於TVBS尾牙，「2018年初我們辦尾牙，請了老師來做音樂指導。」連續兩年的合作，老師耐心十足，對於一句義大利文都不會的張孝威，老師一句一句地耐心教他學唱「Time to Say Goodbye」，也是這場演唱之後，他發現了自己的聲樂潛力，意外開啟這條學習之路。

張孝威是個「一旦開始，就有決心把事情做好」的人。職場上如此，退休後，仍是如此。

開始上聲樂課後，張孝威明白，要有進展，就得要練習。「我基本上都帶著錄音機，現在有手機就可以錄音，我每次都跟著錄下的內容練習，我聽著老師耐心地教，一遍一遍地糾正，我實在很不好意思，就覺得要認真練習。」

後來，機緣巧合下，他參加了一場音樂會，「當下，我有個感覺，我覺得，同樣都是業餘，我也可以（上台表演）。」於是，5年前，他起心動念開始辦了第一場發表會，那場演唱會結束後，全場給予他很大的鼓勵，讓他在聲樂這條路上，變得愈來愈努力。

音樂會 義大利 電影 張忠謀

延伸閱讀

魏哲家明年可望接任台積董座 頂得住客戶壓力

92歲張忠謀七度代表台灣出席APEC 為何總統常找企業家「出國代打」？

接見APEC代表團 蔡總統：感謝張忠謀扮演關鍵重要角色

旅客看到蕭美琴與張忠謀同班機 今晚已抵達台灣

相關新聞

張孝威個人音樂會本周末開唱 傳達希望與改變 張忠謀也是座上賓

「Only people living in hope can make a difference to the wor...

兆豐洲際半導體ETF 預計1月22日除息交易

新年新氣象，息收族看過來，兆豐投信提供投資人在息收型商品的新選擇，兆豐洲際半導體ETF基金（00911）2023年12月...

ASML部分設備銷陸喊卡

全球半導體顯影設備龍頭艾司摩爾（ＡＳＭＬ）應拜登政府要求，宣布提前取消部分深紫外光（ＤＵＶ）設備出貨中國大陸。這意味二○...

日強震效應…二家半導體台廠停工 影響待評估

日本能登半島1日發生芮氏規模7.6強震，兩家台灣半導體廠當地廠區受波及，包括台灣最大、全球第三大半導體矽晶圓廠環球晶，以...

首檔新股紅包今開搶 幸運中籤現賺7萬、報酬率達59.3%

2024年首檔新股抽籤今（3）日登場！數據分析業者現觀科（6906）將於1月15日掛牌上市，而掛盤前承銷申購自今日起跑，...

日本能登半島強震村田受創 台鏈有望迎轉單

日本能登半島強震，雖然不至於導致全球半導體業斷鏈，仍有不少知名日企廠區運作受阻，預料將引動短期轉單效應。如被動元件龍頭村...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。