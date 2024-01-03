張孝威個人音樂會本周末開唱 傳達希望與改變…張忠謀也是座上賓

「Only people living in hope can make a difference to the world」（只有生活在希望中的人，才能為世界帶來改變），TVBS前董事長張孝威的第五場個人音樂會將在本周末開唱，他並希望能藉此引起音樂會參與者的迴響。

音樂會6日將在台北誠品松菸表演廳舉行，台積電創辦人張忠謀、董事長劉德音今年都是座上嘉賓。許多產業人士笑稱，參加張孝威的音樂會就彷彿參加同學會，在座的每位來賓幾乎都相互認識，每年都很期待來參加他的音樂會。

有感於全球社會動盪，詐騙之外、戰事不斷，讓張孝威決定將2024年的音樂會主題訂為「NELLA FANTASIA」（奇幻夢境），是由1986年英國老牌電影「教會」主題音樂重新編曲、填上義大利文歌詞後的經典作品。之所以選擇這首歌曲，就是因為這首歌在他心中引起極大共鳴，他也引用電影「自由之聲」的一句話，「Only people living in hope can make a difference to the world」，希望也能藉此引起音樂會參與者的迴響。

張孝威期待有一天，這個世界能如同歌詞所述一般，「我看見一個美好的世界，在那裡人人和睦相處誠摯待人，人們的心靈都自由自在，像那天上的白雲一樣，任意飛翔。」

談起自己的聲樂學習之路，張孝威笑著說，自己與聲樂老師的緣分，緣起於TVBS尾牙，「2018年初我們辦尾牙，請了老師來做音樂指導。」連續兩年的合作，老師耐心十足，對於一句義大利文都不會的張孝威，老師一句一句地耐心教他學唱「Time to Say Goodbye」，也是這場演唱之後，他發現了自己的聲樂潛力，意外開啟這條學習之路。

張孝威是個「一旦開始，就有決心把事情做好」的人。職場上如此，退休後，仍是如此。

開始上聲樂課後，張孝威明白，要有進展，就得要練習。「我基本上都帶著錄音機，現在有手機就可以錄音，我每次都跟著錄下的內容練習，我聽著老師耐心地教，一遍一遍地糾正，我實在很不好意思，就覺得要認真練習。」

後來，機緣巧合下，他參加了一場音樂會，「當下，我有個感覺，我覺得，同樣都是業餘，我也可以（上台表演）。」於是，5年前，他起心動念開始辦了第一場發表會，那場演唱會結束後，全場給予他很大的鼓勵，讓他在聲樂這條路上，變得愈來愈努力。