中華電信新春促案 加碼購機補貼、加贈Hami point

迎接龍年，中華電信（2412）推出新促案，「開春有心龍新大喜」方案，包裝多款5G熱銷手機和精品家電優惠，申辦精采5G月繳999元以上，伊萊克斯抗菌空氣清淨機專案價2,900元；月繳1,399元以上，搭配Android品牌熱銷機型SAMSUNG Galaxy Z Flip5 8G/256G、SONY Xperia 5 V、ASUS Zenfone 10 16G/512G等，享購機最高折價2,000元；果粉申辦iPhone 15指定資費享舊機回收換購新機加碼折價2,000元。

此外，中華電信也強打Hami Point，搭配精采5G贈點方案指定資費，加碼送最高1,000點Hami Point，相當於最高享18,000點，Hami Point 1點等於1元，點數可於Hami Go專區兌換王品、瓦城等熱門連鎖餐廳餐券，以及眾多新型家電、人氣伴手禮等過年必備商品。

中華電信指出，申辦上述方案且搭配指定機款或舊換新加碼最高再送168GB流量，並享漫遊日租型只要168元，暢遊日韓、中港澳、東南亞、美加、紐澳等。

中華電信指出，加值服務新春好康「龍厚禮」，活動期間申辦Google One、KKBOX、Hami書城月讀包、色情守門員/防駭守門員行動版、行動上網時間管理、趨勢行動安全防護、Hami Pass等加值服務付費年約，免抽加贈3GB行動上網流量券(價值540元)，還有機會抽中限量Hami Point 666點、66GB行動上網流量券(價值11,880元)。