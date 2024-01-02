文曄併購Future案 已獲中國主管機關核准

半導體通路商文曄（3036）收購加拿大商 Future Electronics 百分百股權ㄧ案，近日已獲中國大陸主管機關公告無條件批准，後續仍待其他國家主管機關審查。

此案總收購金額高達38億美元，是台灣半導體通路業首件金額破千億元的併購案，也將幫助文曄跨出亞洲，成為全球化布局企業。

目前在全球半導體通路商市場中，艾睿、安富利、大聯大是前三強，文曄約排名第四。至於 Future Electronics 方面，該公司成立於1968年，並沒有掛牌，2022年營收規模約61億美元，大約是文曄的三分之一。

雖然營收規模不如文曄，但 Future Electronics 在2022年獲利大約是文曄的兩倍，而且零負債，堪稱是可源源不絕一直賺錢的金雞母。

此案起源於 Future Electronics 的原股東希望出售股權，文曄董事長鄭文宗先前指出，確實競爭者不少，雙方大約談了幾個月，不到半年時間敲定，全案預計於2024年上半年完成。