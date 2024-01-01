率性女聲閻奕格擔任 BOSE 新竹大遠百旗艦店一日店長 圈粉功力驚人

頂級音響品牌BOSE今（1）日於新竹大遠百舉行旗艦店盛大開幕典禮，特別邀請率性女聲閻奕格擔任一日店長，除帶來動人心弦的精彩演唱，同時推出嶄新開幕限量超級必購商品，吸引愛用者競相前往搶購，圈粉功力驚人。

BOSE台灣分公司資深業務經理彭懷慶表示，BOSE一直以提供更美好的體驗為目標，全新遠東百貨新竹大遠百旗艦店希望帶給消費者不只是聲音的體驗，還包括力量、熱情、滿足和感受。此外，適逢新年到來，希望透過旗艦店，打造出一個讓大家可以靜心體驗、自在悠遊的場域，把優質的音樂帶給更多的人，感受聲心合一的力量。

配合開幕，推出優惠包括：破萬元的BOSE家庭娛樂揚聲器和無線低音箱組合、網路好評第一的BOSE QuietComfort Ultra 消噪耳塞與智慧型揚聲器、還有來店打卡拍照贈送限量BOSE馬克杯、試聽贈送星巴克飲品券等。開幕期間BOSE家庭娛樂揚聲器900+無線低音箱700組合搭售Sony BRAVIA （KM-55X80L）優惠價8.55萬元，前20名還加贈SONY PS5 1.75萬新款光碟版乙台。

BOSE代理商宏驜總經理鍾原軒指出，為讓參訪的消費者更有感，特別準備多項必買商品，如優惠破萬的BOSE家庭娛樂揚聲器900+無線低音箱700組合+Sony BRAVIA 4K顯示器、並加贈SONY PS5 1.75萬元新款光碟版乙台（限前20名消費者）。開創新一代無線聆聽體驗的跨世代新品Bose QuietComfort Ultra 消噪耳塞、Bose QuietComfort Ultra 消噪耳機，除享有開幕優惠價外，更獨家加贈限量好禮，絕對讓消費者擁有超值的購買體驗，也希望透過貼心的商品呈現，讓消費者享受影音生活。