三星旗艦機來了 台鏈吃補

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
三星據傳將於美國時間1月17日在加州聖荷西發表全新旗艦機Galaxy S24。（路透）
三星據傳將於美國時間1月17日在加州聖荷西發表全新旗艦機Galaxy S24。（路透）

三星據傳將於美國時間1月17日於加州聖荷西發表全新旗艦機Galaxy S24，為非蘋陣營2024年首發旗艦機，備受關注，預料軟、硬體規格將全面升級，包括台積電、大立光、GIS-KY、晶技等供應鏈有望業績吃補。

根據外電指出，Galaxy S24系列將推出三款機種，包括Galaxy S24、Galaxy S24+及最高階版本Galaxy S24 Ultra；其中Ultra版本將跟進蘋果iPhone 15 Pro系列機身改用鈦金屬，並配備12GB記憶體、256GB儲存容量，主鏡頭為2億畫素，提供三倍與五倍光學變焦。

圖／經濟日報提供
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至於顏色，Galaxy S24 Ultra提供鈦黑、鈦灰、鈦紫與鈦黃共四色，處理器使用高通最新AI處理器Snapdragon 8 Gen 3。外界預估，Galaxy S24、Galaxy S24+很可能凍漲，起價分別維持799美元、999美元，但Ultra版本有可能上漲100美元至1,299美元。

三星為全球智慧手機霸主，全球市占率約20%，蘋果以16%緊追在後。據悉，Galaxy S系列過往年出貨量約3,000萬台，但S21、S22因分別受到疫情、通膨、戰爭等影響，出貨量未明顯增長，2024年大環境變數減少，加上手機需求復甦，預料Galaxy S24系列上市後有望掀起換機潮，三星內部高層估S24出貨量上看3,300萬至3,400萬台，較上一代年增一成以上。

據悉，三星原先內部預估2024年旗下智慧手機銷售量2.53億台，近期將上修此一數字，蘋果則預估旗下智慧手機銷售量約2.5億台，兩家手機巨擘預估數字雷同；分析師認為，若三星2024年銷售量無法再提高，確實有可能被蘋果超車，因此Galaxy S24上市後銷售量極為關鍵。

在供應鏈方面，台積電負責代工生產主處理器，大立光主要供應Galaxy S24主鏡頭零組件，GIS負責供應屏下指紋模組，晶技供貨石英元件，均為三星Galaxy S24關鍵零組件主要供應商。

2024 智慧手機 三星

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