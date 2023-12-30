AI PC、電競 NB 成2024主力 法人看好鴻海、廣達等受惠

NB與PC品牌業者預期2024年度亮點除AI PC外，仍會以電競新品為競爭主力；法人機構表示，AI PC與電競NB將是成長性較高的產品線，看好鴻海（2317）、廣達等供應鏈將受惠。

分析師表示，展望2024年與2025年，首先，因新冠疫情爆發期間購買的筆電，在2024年與2025年時的使用時間已超過3~4年以上，將需要汰舊換新；其次，微軟預計在2025年10月時，將停止Windows 10的軟體更新與支援，而企業多在Microsoft停止支援前一年開始換機；再者，AI PC、電競NB等新產品與新技術有望刺激消費者採買新機，因此，在多重因素的帶動下，預估全球NB與PC市場在2024年與2025年將進入換機週期。

而在NB與PC進入換機週期的大主軸下，AI PC與電競NB將是成長性較高的產品線，而AI PC與電競NB出貨高成長帶來的效益，預期以PC品牌廠、零組件廠商與晶片業者的受惠程度最高，代工廠則是可望有部分受惠的效益。

因此持續看好華碩在2024年與2025年有望受惠AI PC、電競NB、AI伺服器等產品成長，而帶動營運動能轉強，另外，看好PC換機潮與電競NB的成長，也會帶動滑鼠之需求提升，預期原相、偉詮電也將受惠；在代工廠的部分，看好鴻海、廣達後市。