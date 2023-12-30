告別2023 盤點今年「AI」發展5大關鍵時刻

ChatGPT橫空出世，台鏈電子代工龍頭廣達（2382）看準算力需求大增的趨勢，毅然決然透過旗下伺服器子公司雲達，找上長期合作夥伴輝達（NVIDIA）攜手開發全新推論伺服器MGX以搶進AI市場，隨著新品於今年5月發布後，市場上便掀起一波龐大的AI（人工智慧）巨浪，而《經濟日報》也特地為大家統整出，自從今年AI技術發布以來，值得關注的5大關鍵時刻，快來看看吧！

1. 輝達黃仁勳現身挺廣達、合影梁次震 秀首款大規模AI伺服器（2023/5/30）

盛大登場，輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳於今年5月30日現身南港展覽館，出席台北國際電腦展（Computex2023）活動，並快閃力挺廣達（2382）旗下雲達（QCT）的攤位，吸引大批人潮湧入圍觀，而黃仁勳一身招牌黑色皮衣現身，辨識度十足，與廣達副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令開心合影，並在現場展出超大規模HPC-AI伺服器上簽上專屬簽名。

代表意義：AI伺服器首次實體展出！（第1台運用NVIDIA MGX架構搭配NVIDIA晶片所組成）

2. AMD創新日登場！蘇姿丰現身 英業達總座蔡枝安、群聯潘健成到場（2023/7/19）

超微執行長蘇姿丰。記者吳康瑋／攝影

超微（AMD）創新日於今年7月19日在文華東方酒店登場，並邀請各企業大老與會，其中，英業達作為超微重要合作夥伴，今日也由總經理蔡枝安、個人電腦事業群總經理張輝代表出席；而超微當日也在會中由執行長蘇姿丰負責介紹旗下首款整合x86 處理器的AI 引擎 「Ryzen AI」，以及各式領先技術與成長動能、全方位產品。

代表意義：超微及輝達為市場兩大巨頭，雖輝達AI伺服器已發布，但超微也在相距一個月左右，接著進行發布。

3. 廣達林百里：AI新時代黎明、往後5到10年成長大（2023/9/15）

廣達董事長林百里。圖／記者鍾張涵

廣達董事長林百里9月15日出席2023台灣人工智慧（AI）年會時直言，現在是AI新時代的黎明，才剛開始，往後5到10年，每年都會有很大的成長。談到AI為廣達帶來的成長動能，林百里透露，廣達有很多客戶，客戶要求越來越多，廣達下半年成長會很大，但供應鏈趕不上，還要調整，幸好供應鏈就在台灣，台灣廠商有優勢。

代表意義：作為超微、輝達合作夥伴的廣達，董事長林百里證實「AI新時代黎明」將至。

4. 廣達林百里：AI 需求三個月翻一倍、超越摩爾定律（2023/9/27）

廣達董事長林百里9月27日出席電電公會主辦的「AI論壇」時指出，AI「算力」的需求大約每三個月就會上漲一倍，跟過去兩年翻一倍的半導體摩爾定律不同，可見得AI算力已正式超越摩爾定律，而觀察四大科技巨頭 MAMA（微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜）持續朝AI領域衝刺、廝殺，自己也看好大方向發展。

代表意義：廣達董事長林百里向世人宣布「AI算力已正式超越摩爾定律」。

5. 英特爾創新日 推動AI PC加速計畫（AI PC Acceleration Program）

左起廣達副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令、英特爾執行長基辛格。（擷取自基辛格貼文）

英特爾（Intel）2023年度創新日於11月7日登場，並由執行長基辛格宣布AI PC加速計畫，台鏈代工業者廣達副董事長兼總經理梁次震今日也現身會場，而面對媒體詢問AI PC的後續看法，他也表示肯定，直指「AI PC是很有powerful的產品」，並看好AI PC 對市場帶來的正面效益，不過目前仍不清楚何時有辦法出貨。

代表意義：首次出現AI PC的討論，英特爾率先宣布，預計將AI導入PC產品來應用，藉此許多檔概念股油然而生。