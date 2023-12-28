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高雄迎台積2奈米 楠梓2廠近月動工

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導

台積電2奈米先進製程將在高雄楠梓園區增設第2廠，高雄市長陳其邁昨天說，「機會是留給準備好的人」，市府會和台積電合作，解決水電、土地及周遭生活機能等問題，感謝台積能看好高雄、投資高雄，把先進製程留在高雄，做為全球先進製程最重要據點。據了解，楠梓園區台積電用地可興建達5座晶圓廠。

陳其邁繼前天在市政會議後透露台積電在高雄將有第2廠，昨進一步指出，台積電第1個廠已順利動工，第2個廠雜項執照也核發，市府會和台積電合作，配合台積電全球布局，讓設廠工作能順利，台積電在美國、德國、日本的建廠都有不同期程，先進製程留在高雄，「我們對2奈米廠表達歡迎」。

台積電2奈米廠分布在新竹科學園區與高雄楠梓園區，供應鏈傳出，高雄楠梓園區可興建達5座晶圓廠，台積興建的第1個廠預計2025年元月搬進機台設備，第2廠可望近月動工，雜項執照12月中已核發。

台積電原規畫在高雄楠梓園區建置28奈米廠及7奈米廠，之後改為2奈米先進製程，卻因機台設備的高度與結構承載重量不同，工程喊卡，重新變更設計，復工後已興建到一半。最近有網友在網路PTT貼出台積電高雄廠最新建廠圖照，並稱連周日都馬不停蹄施工，在半屏山北峰碉堡欣賞一大群工程車進出，很是療癒。

國發會今年5月通過將楠梓產業園區納入南科高雄第3園區，針對台積電設廠進程，陳其邁指第1廠如期如質施工；高雄市經發局表示，台積電高雄廠第1期工程面積29.83公頃，將導入2奈米先進製程。

台積電 奈米 陳其邁

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