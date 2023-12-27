拜登政府未否決ITC裁決 Apple Watch進口禁令生效
美國拜登政府在12月26日未否決國際貿易委員會（ITC）10月所提出、建議禁止進口並銷售侵犯醫療技術公司Masimo專利權的Apple Watch型號，上述禁令已生效。
法人機構表示，自上周以來，蘋果已暫停在美國銷售Apple Watch Series 9和Ultra 2智慧手錶，該禁令並不影響AppleWatch SE等其他型號，之前銷售的手錶也不會受到禁令的影響，不過，蘋果在本周的聲明中，表示強烈反對ITC的決定和由此產生的排除令，並正在採取一切措施，預計蘋果將就上述禁令向美國聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit）提出上訴，對供應鏈的影響還有待觀察。
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