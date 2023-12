拜登政府未否決ITC裁決 Apple Watch進口禁令生效

美國拜登政府在12月26日未否決國際貿易委員會(ITC)10月所提出、建議禁止進口並銷售侵犯醫療技術公司Masimo專利權的Apple Watch型號,上述禁令已生效。

法人機構表示,自上周以來,蘋果已暫停在美國銷售Apple Watch Series 9和Ultra 2智慧手錶,該禁令並不影響AppleWatch SE等其他型號,之前銷售的手錶也不會受到禁令的影響,不過,蘋果在本周的聲明中,表示強烈反對ITC的決定和由此產生的排除令,並正在採取一切措施,預計蘋果將就上述禁令向美國聯邦巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)提出上訴,對供應鏈的影響還有待觀察。

商品推薦