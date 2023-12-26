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三星德州擴廠延後量產 台半導體供應鏈影響有限

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
半導體示意圖。路透
半導體示意圖。路透

外電報導，三星德州擴廠也將延後量產從2024年下半年延後至2025年量產，業界今（26）日提到，對台廠半導體關鍵供應鏈家登（3680）、崇越等影響皆有限，各業者美國布局仍按照既定規畫逐步推進。

在台積電7月20日法說會上率先提到美國新廠4奈米量產將延至2025年，近日再傳出三星德州擴廠也將延後量產。

對於相關議題，業界說，目前大廠美國新廠都還在建設階段，因此對關鍵供應鏈實際影響有限，且台廠夥伴初期多數配合美系IDM大廠與台灣龍頭大廠，因此不影響各廠商既定美國布局

對於外界關注美國議題，家登表示，不評論客戶狀況，目前家登先進製程供貨正常。

崇越今日也說，美國布局維持相關進度，公司在AZ已經有駐點人員。

美國 家登 布局

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