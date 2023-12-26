聽新聞
test
0:00 / 0:00
三星德州擴廠延後量產 台半導體供應鏈影響有限
外電報導，三星德州擴廠也將延後量產從2024年下半年延後至2025年量產，業界今（26）日提到，對台廠半導體關鍵供應鏈家登（3680）、崇越等影響皆有限，各業者美國布局仍按照既定規畫逐步推進。
在台積電7月20日法說會上率先提到美國新廠4奈米量產將延至2025年，近日再傳出三星德州擴廠也將延後量產。
對於相關議題，業界說，目前大廠美國新廠都還在建設階段，因此對關鍵供應鏈實際影響有限，且台廠夥伴初期多數配合美系IDM大廠與台灣龍頭大廠，因此不影響各廠商既定美國布局。
對於外界關注美國議題，家登表示，不評論客戶狀況，目前家登先進製程供貨正常。
崇越今日也說，美國布局維持相關進度，公司在AZ已經有駐點人員。
📌 數位夯什麼？快來看看
💡 追新聞》》在 Google News 按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 LINE限免貼圖12款來了！毛孩動圖超Q 聖誕節、2024新年跨年祝賀必用
📢 買二手蘋果iPhone要注意什麼？達人曝12點「必檢查項目」避免被誆
📢 【奇妙】Windows「發光四格窗戶」桌布不是特效？拍攝方法曝光 竟是實景！
📢 手機充飽電不到2小時電量直墜34%快壞了？內行人曝全因它：還有這APP別用了
📢 【周報】取消Apple Music仍多收9個月費用！4招揪蝦皮假台灣賣家
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言