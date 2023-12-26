新電信三雄鼎立！台台併+遠亞併後 中華電信的下一步是？

當台灣大哥大併台灣之星；遠傳併亞太電信後，電信產業競爭又大不同。從「三大兩小」時期，正式走入新三雄鼎立，中華電信老大哥如何因應？答案竟在高雄。

電信新三雄時代，本周正式啟開，「一哥」中華電信面對用戶人數僅僅相差12~17%的新台灣大、新遠傳，進入新的營運戰略，「我們不談競爭，中華電信會堅定的走自己價值創造的路線，」中華電信董事長郭水義表示。

本月（2023年12月）台灣大哥大於1號整併台灣之星，遠傳於15號整併亞太電信，整併過後新台灣大約972萬戶、新遠傳大約921萬戶，逼近中華電信的1116萬戶，在消費者通話領域的傳統戰場，新三雄鼎立；但在商用型態的企業客戶領域，考驗新三雄客製化解決方案的能力。

中華電信全台首發5G切片場域啟動儀式合影。由左至右為Nokia大中華區副總裁暨台灣諾基亞總經理劉明達、高雄市政府副市長羅達生、高雄市政府市長陳其邁、中華電信董事長郭水義、中華電信總經理林昭陽、Eric

中華電信在高雄布局，目標5G

新時代序曲，中華電信昨天（12/21）搶先在高雄發布全台第一個「5G切片場域」，提供智慧創新應用服務落地與實證。

所謂切片場域（Network Slicing），意即「專網」，郭水義比喻如同「公車專用道」。其技術是將一個物理網路，切割成多個虛擬「端到端」專屬網路，每個虛擬網路是獨立，包括網路內的設備、接入、傳輸和核心網，任何一個虛擬網路發生故障，都不會影響到其它虛擬網路，凸顯5G高速、低延遲、大容量的特色。

中華電信亞灣5G切片場域，結合國際電信大廠諾基亞（Nokia）與愛立信（Ericsson）基地台技術，於2020年起陸續上線，涵蓋區域包括高雄軟體園區、高雄展覽館、港埠旅運中心、高雄流行音樂中心、駁二藝術特區、西子灣、壽山動物園等，11月搖滾天團Coldplay酷玩樂團高雄開唱，透過數據分析預測協助接駁調度，8萬人潮於82分鐘完成疏散，智慧城市的應用，成效讓人印象深刻。

「智慧城市的治理方案，是CP值（性價比）最高的政治投資，這個是最簡單的政治投資，」高雄市長陳其邁與會時表示，最近大家對高雄其實改觀很多，一部分是演唱會在高雄，掌握人流即時數據，讓交通等服務更便利，再加上衍生的觀光活動，例如商圈券，「在亞灣的5G切片場域，我們提早了8個月，本來電信商還在觀望，我說不要再觀望了，要放一點，才能跟其他已經做的國家競爭」。

目標整套輸出海外，東南亞可望打下第一站

郭水義表示，記得4年前的5G頻譜競標，競標金額拉到非常高，當時是行政院副院長的陳其邁鼓勵電信業者，5G標金很高，代表5G應用受到矚目，是一件好事，但是廠商負擔這麼大，也不用擔心，行政院擬定補助計畫鼓勵電信業者來帶動5G建設，直到近三年逐步在高雄落實。

中華電信同步宣布，中華電信研究院高雄研發中心、資訊技術分公司高雄技術中心，兩大研發基地進駐中華電信高雄亞灣科技大樓。其中研發中心將結合5G網路切片服務，重點發展AI、智慧交通、智慧航港、智慧安防、工業節能等應用。技術中心，著重於智慧聯網、商務應用、資訊安全、雲端服務與企業應用發展，並聚焦碳盤查和碳交易平台等ICT創新解決方案，預計未來三年，增加超過500位技術研發人才。

中華電信同步宣布，中華電信研究院高雄研發中心、資訊技術分公司高雄技術中心，兩大研發基地進駐中華電信高雄亞灣科技大樓。取自高雄市政府經濟發展局

實驗場域的意義，再於複製的力量，中華電信的下一個5G切片場域在哪？

郭水義回答保守，但陳其邁倒是透露了展望，「智慧城市的商業模式，個別的好的廠商一直都有，但是在智慧城市的商業模式，一直找不出來，」陳其邁表示，亞灣作為5G關鍵驗證場域，如果能夠成功，未來台灣的大型系統廠商、當中的軟體廠商，都能向外拓展，因為應用服務不會只是一次性販售，還有售後服務，「現在我們拿既有的智慧城市經驗，跟東南亞主要城市交流，包括馬來西亞的一些城市，可能覺得智慧交通方案不錯，那我們之後還可以帶動其它類型，找到智慧城市的商業模式」。

（本文出自2023.12.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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