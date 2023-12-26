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聯發科副董暨執行長蔡力行 獲第17屆潘文淵獎

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科執行長蔡力行(圖右)獲頒潘文淵獎。本報資料照/記者鐘惠玲攝影
聯發科執行長蔡力行(圖右)獲頒潘文淵獎。本報資料照/記者鐘惠玲攝影

有台灣科技產業界的諾貝爾獎之美譽的「潘文淵獎」，今年由聯發科副董事長暨執行長蔡力行獲得。其宗旨為表揚長期對我國科技產業發展開拓或推展有卓越貢獻的傑出人才。

聯發科今日股價也上漲5元，收盤價站上千元。

潘文淵文教基金會表示，潘文淵獎今年已邁入第17屆，今年得獎人為聯發科副董事長暨執行長蔡力行。蔡力行投身半導體產業逾30年，致力於台灣半導體、IC設計及電子通信技術創新與產業升級，貢獻卓著。蔡力行曾任職台積電24年，成就台積電自主研發關鍵；2017年接任聯發科共同執行長，與董事長蔡明介帶領公司一路成長，躍升全球智慧手機晶片龍頭，影響力遍及海內外。

潘文淵文教基金會遴選委員會召集人曾繁城指出，蔡力行是美國康乃爾大學材料科學暨工程博士，1989年加入台積電後展現優異執行能力與績效，協助台積電數個晶圓廠建置，並先後擔任多項管理職位包括台積電總經理暨執行長。2014年轉任中華電董事長期間帶領公司轉型升級，領先推動4G服務，開發4G智慧城市應用。蔡力行2017年擔任聯發科執行長，帶領聯發科成為AI發展重要推手。

聯發科副董暨執行長蔡力行獲第17屆潘文淵獎。記者簡永祥/攝影
聯發科副董暨執行長蔡力行獲第17屆潘文淵獎。記者簡永祥/攝影

台積電 蔡力行 聯發科

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