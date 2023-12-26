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半導體業大老看2024年半導體景氣 穩定成長

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科副董事長暨執行長蔡力行（右一）直言明年景氣一定比今年好。左起分別為前行政院長劉兆玄、前工研院院長史欽泰。記者簡永祥／攝影
聯發科副董事長暨執行長蔡力行（右一）直言明年景氣一定比今年好。左起分別為前行政院長劉兆玄、前工研院院長史欽泰。記者簡永祥／攝影

第17屆潘文淵獎頒獎今（26）日在新竹國賓飯店舉行，多位重量級半導體業界大老包括台積電副董事長曾繁城、聯發科副董事長暨執行長蔡力行及漢民集團副董事長許金榮都出席這項盛會，並一致看好明年半導體景氣穩定成長。

許金榮表示，儘管全球經濟變局仍受地緣政治干擾，不過因整體局勢已趨穩定，產業庫存調整也近尾聲，在AI人工智慧、電動車等新應用持續推升半導體元件成長，明年整體半導體景氣應會穩定成長，但成長力道還是得密切注意地緣政治是否升高，包括台海關係是否會擦槍走火，不過他認為這個機率低。

曾繁城則以美國半導體協會統計，預估明年半導體會自下半年緩步回升，上半年還有挑戰。明年景氣會比今年好。

根據SIA報告指出，因PC、智慧手機銷售低迷，拖累2023年全球半導體銷售額預估將年減9.4％至5,200億美元，但SIA調查，今年10月全球半導體銷售額為466.2億美元，較去年同月微減0.7％，年減幅相對縮小，和今年上半年持續呈現2成的減幅相比、產業景氣已顯著改善。

蔡力行也直言明年半導體景氣一定比今年好。稍早蔡力行在出席孫運璿學術基金會主辦的傑出公務人員頒獎典禮時即看好生成AI應用，將成為未來十年推升半導體產業成長的主要動能。

蔡力行說，現在愈來愈多公司都會將生成式AI應用在工程、財務方面，PC、汽車也會有生成式AI Model。愈來愈多企業開始使用生成式AI去做生產力提升，就連聯發科董事長蔡明介都要求公司內部每個單位都用生成式AI，提升生產力。

他認為，生成式AI未來也會有新的應用跟新的商業模式出來，對於業界來說，這也會是新的業績跟潛能。

台積電副董事長曾繁城看好明年景氣下半年明顯成長。記者簡永祥/攝影
台積電副董事長曾繁城看好明年景氣下半年明顯成長。記者簡永祥/攝影

半導體 AI 景氣 蔡力行 聯發科 台積電

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