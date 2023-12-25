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2奈米晶圓代工有多貴？專家分析每片上看3萬美元創天價

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

半導體先進製程持續推進，業界從3奈米已明顯感受到成本上升的壓力。而2奈米晶圓代工有多貴，更是下世代關注焦點，知名研究機構最近報告預測，2奈米晶圓代工報價恐高達3萬美元（折合新台幣約93.28萬元），較3奈米近約2萬美元成長50%，創下新天價，將讓能率先轉進使用的大廠越來越少，成本的控制也會是當務之急。

International Business Strategies出具最新報告顯示，預測晶圓代工來到2奈米時，相比3奈米製造成本將增加 50%，估計導致每片2奈米晶圓的成本為3萬美元。

IBS 預估，一個月產能5萬片晶圓的2奈米晶圓廠（WSPM）成本約為280億美元，而建設相同產能的3奈米晶圓廠，預估為200億美元。

依據分析，先進晶圓廠增加的成本，主要原因是下世代EUV微影設備系統數量的增加，大幅提高了每片晶圓和每單位晶圓的成本。

研究機構也指出，先前3奈米晶圓代工每片成本預測一度超過2萬美元，而實際數據則約1.95萬美元至2萬美元不等。業界認為，隨著製程發展2奈米晶圓代工成本或許仍然會提升，但增幅也有機會收斂，實際仍看製程技術突破情況而定。

目前各大廠公布的技術藍圖顯示，台積電（2330）預定2024年試產2奈米並於2025年量產。三星也預定2025年量產推出，至於英特爾計畫在2024年生產2奈米樣品。

晶圓代工 奈米 2024

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