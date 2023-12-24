12月下旬TV面板報價 法人評價友達、群創後市中立
12月下旬TV面板報價續跌，分析師表示，原因在於年底旺季促銷相關需求已降溫，且監視器面板報價亦隨之走跌，至於NB面板報價則與12月上旬持平，主要係多數客戶僅釋出零星訂單所致。就評價而言，預估明年第1季以前，TV面板報價易跌難漲，不利於面板供應鏈改善業績，維持對友達（2409）、群創中立的投資建議。
法人機構指出，由於電視品牌、通路業者因應年底旺季促銷而建立TV面板庫存的動作已陸續告一段落，12月下旬TV面板報價續跌，55吋4K Open-cell 報價下跌1美元，跌幅為0.8%，12月跌幅1.6%，報價自11月上旬下跌迄今、幅度為3.1%。
至於在IT面板的部分，監視器面板報價下跌，原因在於品牌廠年底旺季促銷相關需求已告一段落，27吋監視器面板報價下跌0.1美元，跌幅為0.2%；NB面板報價則與12月上旬持平，原因在於雖然市場庫存回歸正常水準，但近期多數客戶仍僅釋出零星急單，報價缺乏上漲動能，14吋 Flat-LED NB面板報價為26.6美元，自9月下旬維持迄今。
觀察面板市場供需狀況，首先，就供給的部份而言，目前多數面板廠均針對市場需求狀況調控產能利用率，且近期均未見大幅拉高跡象。其次，就需求的部份而言，品牌、通路業者考量年底假期促銷活動而預先備料相關需求已於第3季季末至第4季季初陸續告一段落。
由於第4季年底假期相關備貨需求降溫，TV面板報價自11月上旬迄今持續走弱，雖然京東方、華星光電等面板大廠近期通知供應商將減產20%、甚至更高，但在買氣疲弱下，預估明年第1季以前，TV面板報價均易跌難漲，不利於面板供應鏈改善業績，維持面板雙雄評價為中立。
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