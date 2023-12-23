不能放過生成式AI機遇 蔡力行：是半導體最大成長動能

生成式AI時代來臨，聯發科執行長蔡力行今（23）日指出，台灣半導體產業在製造、設計、系統基礎上面，一定要繼續聯合創造更高價值，尤其，幾十年才出現一次的生成式AI機遇，台灣產業絕對不能放過，生成式AI一定會成為半導體產業成長最大動能。

蔡力行今日出席孫運璿院長110歲誕辰紀念論壇暨112年傑出公務人員頒獎典禮，以「電子產業之回顧與展望—AI開啟IC半導體產業的新黃金年代」為題，談了生成式AI為半導體產業帶來的新機遇。

綜觀台灣半導體業產值，蔡力行指出，台積電、聯發科、聯電、聯詠等比較大的6家公司，大概就占了台灣股票市場總值三分之一強。

若再以設計、晶圓代工、封裝等領域來看，蔡力行說，台灣在全球晶圓代工、封裝都是全球第一，台積電在全球晶圓代工市場拿下80%市占率，台灣封裝產業也在全球拿下58%市占率，日月光最為領先；台灣在全球IC產業中的市占率為22%、排名全球第二，不過，剩下的市場幾乎都是美國囊括，美國IC設計產業的市值比台灣、甚至全世界都要巨大得多了。

談起半導體過去十年的演進、未來十年的展望，蔡力行說，「十年左右，即使摩爾定律趨緩，這個產業還是可以保持將近9-10%的平均成長率，這在產業界看起來非常不容易。」

而在接下來的十年，業界普遍預期，生成式AI將會為人類生活帶來巨大的變化。

「我不曉得生成式AI發展會多大、多遠，但一定是巨大變化。」蔡力行說，生成式AI的影響力、爆發力巨大，堪比1990年代的互聯網發展，而生成式AI需要巨大無比的資料庫、算力、記憶體，這些都會與半導體相關。

生成式AI不僅會走進手機，也會走進資料中心AI加速器市場，蔡力行引用研究數據指出，市場原先預期2023-2027年之間，資料中心AI加速器市場的年複合成長率約在50%，但現在最新的年複合成長率預估數據則為73%。

「現在愈來愈多公司都會將生成式AI應用在工程、財務方面，PC、汽車也會有生成式AI Model。」蔡力行說，愈來愈多企業開始使用生成式AI去做生產力提升，就連聯發科董事長蔡明介都要求公司內部每個單位都用生成式AI，提升生產力。

蔡力行說，現在還很難看出來生成式AI未來會有哪些應用，但是，他回顧了智慧型手機、4G行動通訊發展，他說，「有一年，我去北京，計程車師傅停等紅燈時，在看抖音，果然，這個商業模式後來獲得巨大成功，但當初如果沒有iPhone、4G網路，這個很難發展。」他認為，生成式AI未來也會有新的應用跟新的商業模式出來，對於業界來說，這也會是新的業績跟潛能。

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