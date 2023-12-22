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富士康集團捐款人民幣2000萬元 馳援甘肅青海地震災區

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
富士康科技集團捐款人民幣2000萬元，馳援甘肅青海地震災區。富士康／提供
富士康科技集團捐款人民幣2000萬元，馳援甘肅青海地震災區。富士康／提供

鴻海（2317）旗下富士康科技集團決定捐款人民幣2000萬元，馳援甘肅青海地震災區。12月18日23時59分，中國大陸甘肅積石山縣發生6.2級地震。 富士康科技集團心系災區同胞，決定攜旗下上市公司工業富聯，共同向甘肅、青海地震災區捐款人民幣2000萬元，捐助款項用於地震災區應急救援、災民安置與災后重建等工作。 集團將持續關注災區情況和救災進展，與災區同胞共渡難關。

地震 富士康 捐款

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