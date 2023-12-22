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台哥大併台灣之星 惠譽預期這因素限制收入成長表現

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導
台哥大總經理林之晨(中）。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影
台哥大總經理林之晨(中）。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影

惠譽繼前段時間確認台灣大哥大（3045）長短期信用評等「AA-（twn）／F1+（twn）」，展望「穩定」後，今（22）日發佈評等報告，指出台哥大收購台灣之星能增加其5G頻譜的佔有率，不過受監管機關在收購時訂下的條件限制，預期台哥大收入將不會大幅成長。

惠譽認為，台哥大收購台灣之星，能夠透過市場整合，為國內電信公司帶來更好的議價能力，不過當初收購時，監管機關要求台哥大需要為台灣之星終生方案的用戶持續提供服務，因此預期用戶平均收入不會有顯著上升。

在財務指標方面，惠譽預期台哥大2023年至2024年預期合併EBITA槓桿率將達2.2至2.4倍，主要為台灣之星槓桿較高影響所致。

不過在台哥大完成收購後，國內電信市場僅存3家業者，形成寡占市場，惠譽預期，競爭壓力將有所緩解，5G資本支出負擔也將降低；此外，在議價能力提升下，電信三雄較過去有更大的資費提升空間，惠譽指出，隨著中華電信（2412）提高4G資費，遠傳（4904）及台哥大也跟進，市場競爭壓力已可見趨緩。

觀望後市，惠譽認為台哥大EBITDA成長將於未來兩年以每年5%至6%速度成長，除了5G用戶增長外，關閉台灣之星直營店及相關資本及運營支出的節省，能夠快速展現併購綜效。

2024 惠譽 台灣之星

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