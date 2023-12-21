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威鋒USB4裝置晶片取得USB-IF認證

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
威鋒被全球近50個客戶採用的VL830的控制晶片。圖／威鋒提供
威鋒被全球近50個客戶採用的VL830的控制晶片。圖／威鋒提供

USB4控制晶片領導廠商威鋒（6756）今日宣布新產品VL832 USB4終端裝置控制晶片榮獲USB開發者論壇 (USB-IF)的USB4產品認證，VL832支援USB 40Gbps運作，現在已列入USB-IF整合廠商名單。且這款現已量產，並大量出貨中。

威鋒表示，VL832獲得 USB-IF認證是USB4生態系統中重要的里程碑，作為認證的USB4裝置控制晶片，整合了USB 3.2 Hub、USB 2.0 Hub和 DisplayPort 輸出功能，它為多功能轉接器和擴展塢等周邊裝置提供了重要的連接性。

威鋒指出，增加顯示器頻寬正符合當今的顯示器趨勢，包括過渡到QHD（2560 x 1440）和更高畫素、強調提供更精細而豐富的視覺效果，經由廣色域和HDR技術提供更準確的色彩。而提高的更新率可滿足遊戲愛好者對畫面流暢度與沉浸式體驗的需求，例如：未經壓縮的4K120Hz或使用Display Stream Compression (DSC) 壓縮的240Hz+。此外，能連接並有效運行最多四個4K螢幕，且以一致的60Hz更新率顯示，對於創作者、專業人士和商業環境而言皆是重大的進步。

威鋒新市場開發部總監Terrance Shih表示，「威鋒VL830已被全球近50個客戶設計案採用，從旅行擴充基座到螢幕等，為多樣化的產品提供動能，VL832可望乘勢而上。」他表示，VL830可用於具有固定式上行口線纜的專案，而VL832的信號完整性有所提升，能更有彈性地支援可拆式電纜的設計。

USB-IF主席兼首席運營官Jeff Ravencraft表示，USB-IF（USB Implementers Forum）作為領先的互連標準，不僅廣為人知且可用性高，更透過健全的測試和認證計畫，讓消費者使用電腦的體驗更加完善。獲得USB-IF認證的產品，如威鋒的產品，即代表在技術上的策略投資得到成功，並對USB生態系統的持續成長和推廣做出了重要的貢獻。

USB 控制晶片

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