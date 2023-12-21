友達關星國廠 彭双浪：產線調整未結束

面板業二○二二年遭逢景氣下行的嚴酷挑戰，產能利用率於去年第三季降至谷底。「面板雙虎」友達、群創繼去年縮減移工百餘人後，今年陸續進行關廠、產線調整作業，合計減少員工逾千名。友達董事長彭双浪昨天被問到關廠調整作業是否已告一段落時坦言，「尚未結束，會持續做最適化的調整」。

日經亞洲報導，由於ＬＣＤ螢幕市場需求低迷，友達將於十二月底關閉新加坡廠，五百名員工恐受影響。友達昨天證實，新加坡廠Ｌ４Ｂ產線預計本月底停止生產。彭双浪指出，新加坡部分設備連同廠房將會出售，部分設備則會運回台灣龍潭廠，未來新加坡將成為友達提供智慧服務解決方案的基地。

友達去年大虧二一一億元，近年加速雙軸轉型的腳步，在朝脫離面板景氣循環，不只是一家面板廠目標邁進的同時，也極活化閒置資產，並有不錯的獲利。友達今年先後關閉龍潭渴望園區的５Ａ面板廠，及台南Ｃ５Ｄ及Ｃ６Ｃ兩座彩色濾光片廠，約減少逾三百名人力。

彭双浪表示，產線的調整尚未結束，舊產線已逾廿年不具經濟效益、碳排高，也不符合ＥＳＧ趨勢，友達會將舊廠重新導入新製程，進行活化，比如龍潭的四代線與五代線關閉後，導入Micro LED新技術，日前首款搭載友達Micro LED的精品手表已經出貨，接下來還將應用在車子上，從概念性產品到正式邁入商品化階段。

至於群創去年受面板報價崩跌衝擊，全年稅後虧損二七九點九億元、每股淨損二點七六元，公司今年加大轉型力道，七月完成一波優退專案瘦身，逾三百人離職，並聚焦重點事業、降低人事成本負擔。群創當時回應，已於六月底結束新一波「六五專案」優退措施，計有逾三百名員工申請優退。近日則因應竹南廠的組織與產線最適調整，也有近百名員工優離。

群創今年九月啟動組織改組計畫，區分為顯示器及非顯示器兩大領域群。其中顯示器領域群主攻面板模組，以持續提升成本良率、毛利率及穩定市占為目標。

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