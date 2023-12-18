台積電德國廠無塵室工程傳定案 公司晚間澄清了

市場傳出，台積電（2330）德國廠無塵室工程傳出由德商承包議題，回應本報記者提問，對此台積電今（18）日晚間澄清說明，「有關ESMC建廠工程已確定承攬廠商的訊息為不實揣測。」

台積電是在今年8月董事會後和羅伯特博世公司（Robert Bosch GmbH）、英飛凌科技股份公司（Infineon Technologies AG）和恩智浦半導體（ NXP Semiconductors N.V.）共同宣布有計劃將共同投資位於德國德勒斯登的歐洲半導體製造公司（ESMC），以提供先進半導體製造服務。ESMC目標於2024年下半年開始興建晶圓廠，並於2027年底開始生產。

近期市場傳出台積德國廠的無塵室工程傳出由德國廠商易德科（Exyte）承包，而其餘台廠則為協力下游廠商的議題，引發外界討論，本報記者今日晚間取得台積電相關回應。

台積電今日晚間澄清全文如下：

「有關ESMC建廠工程已確定承攬廠商的訊息為不實揣測。 台積公司一向致力於落實負責任的供應鏈管理，針對供應商遴選訂有周延且完備的作業程序，並嚴格遵循該程序辦理。針對ESMC晶圓廠計劃，相關選商流程仍在進行中，相關評估和選用作業皆需要一定時間，目前並無進一步資訊可分享。 台積公司謝謝各界關心，也在此呼籲，本公司供應商遴選作業有其專業和嚴謹規範，請大家避免過度臆測以維持選商公平。」

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