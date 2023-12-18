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鈺創大啖AI、記憶體和系統整合服務商機

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
鈺創董事長盧超群今日展示集團在AI應用全系列布局。記者簡永祥／攝影
鈺創董事長盧超群今日展示集團在AI應用全系列布局。記者簡永祥／攝影

鈺創（5351）董事長盧超群在今日主持參加明年2024美國消費性電子大展（CES）CES展前記者會時表示，AI人工智慧是大趨勢，這個厲害工具宛若金庸小說中的「倚天劍」，與代表半導體產業的「屠龍刀」，市場群起爭奪，並引領風騷至少逾160年。

他強調，把Semi+AI連起來叫SA，「SA」中文發音類似「殺」，頗有殺氣騰騰，翻轉未來科技之勢。在AI強大的浪潮下，鈺創扎根20年，也趁這波景氣下修，持續投注研發，未來鈺創將以半導體業的建築師、DRAM業的設計師之姿，提供AI、記憶體和系統整合服務，大啖AI商機。

盧超群表示，鈺創及旗下子公司，今年將在CES展以「人工智慧引領之大未來：智慧、自主、連接與隱密」四大主軸，展示鈺創在AI應用創新布局。

鈺創持續布局上游到下游，下游囊括邊緣、國防軍工以及汽車，且AI會應用在PC、手機以及汽車等，改善人類生活，並迎接AI大舉應用在各領域的商機。

他強調，鈺創在2000就布局AI技術，2006年邁入次系統整合，如今已從利基記憶體，到涵蓋影音和巨量資料高速傳輸到3D深度影像辨識和突破性長效性資料保存技術，讓鈺創成為兼具半導體產業的建築師和各項架構的設計師功力，協助業者未來將各項AI處理器與記憶體整合，共同推展各式AI應用。

盧超群說，AI如何整合記憶體是門大學問 ，而鈺創累計800多個IP中，逾一半多是記憶體的IP，也有近一半的邏輯，隨AI整合記憶體需求日益迫切，也讓鈺創未來扮演提供AI和記憶體和各項載具整合的重要性大增。

盧超群今日宣布旗下多家子公司在AI布局均有重大斬獲，包括由英特爾和蘋果主導的Thunderbolt 5高速傳輸，子公司鈺群推出的E-Marker EJ903W成為全球第一家通過英特爾認證的晶片商。鈺創並把Thunderbolt 5傳輸架構整合在USB4 V2的產品，滿足影音串流、社群媒體、元宇宙、電子商務和5G雲端伺服器和電動車對高速傳輸的需求，更成為新一代AI PC拓展增添助力。

盧超群今日也宣布集團推出Memorailink平台，他坦承這個平台也被視為提供記憶體整合架構服務，涵蓋各式記憶體和邏輯IP、記憶體控制器、AI SoC及優化的異質封裝架構。

盧超群強調，過去此平台僅服務鈺創自家的產品，現在鈺創決定助功各項AI SoC發展，將之提供要導入AI開發的合作夥伴，提供一站式服務。

鈺創今日也正式秀出透過此平台，整合鈺創IP和鈺創的高速傳輸技術、擁有全球專利的RPC DRAM和鈺立微共同開發的RPC系系統整合方案，強調可大幅縮短AI引擎上市時間，也可降低成本，目前這些產品已導入在汽車、農業、國防和醫療等各項應用，預料明年起可大啖AI商機。

AI 鈺創 記憶體

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