鈺創董座看景氣於明年第二季回升 布局 AI 已打底完成
利基型記憶體IC鈺創（5351）董事長盧超群今（18）日表示，半導體產業景氣可望於明年第2季逐步回升，對2024年展望樂觀，惟國際局勢變化劇烈，仍應謹慎看待，同時宣布營運捷報，與旗下鈺群科技的USB Type-C E-Marker傳輸線控制IC—EJ903W，已被Intel Thunderbolt 5晶片認證中，也將被大舉採用到AI NB中，待完成認證後，成為全球第一通過認證的廠商。
盧超群指出，自己在兩年前就說過，2024年會是個好年，儘管這一年多來大環境、總體經濟不理想，不過鈺創持續投入研發，現階段可以說是「打底完成」。
論及AI，盧超群強調，AI已成為未來大趨勢，AI PC、AI手機、AI汽車等應用將陸續浮現，可是AI是工具、不是目的，最終可以改善大家生活的便利性，鈺創在這邊布局好一陣子，現階段看到AI真正落地，包括服務型機器人、農業機器人，還有各式各樣與2D、3D感測有關的應用。
📌 數位夯什麼？快來看看
📢 12月15日「遠亞併」！用戶權益、換SIM卡、帳單繳費問題一次看
📢 【免費最新】YouTube封殺廣告攔截器…那就用16倍加速看完廣告
📢 LINE限免貼圖5款來了！「昏呱昏貴」鴨鴨互動超可愛
📢 【周報】台灣寶可夢中心紀念商品一次看！6千元PS5菁英手把掉漆脫落
📢 【教學】Gogoro Apple錢包機車鑰匙怎麼用？iPhone完整教學、使用限制一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言