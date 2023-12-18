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鈺創董座看景氣於明年第二季回升 布局 AI 已打底完成

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
利基型記憶體IC鈺創董事長盧超群。記者李孟珊／攝影 。
利基型記憶體IC鈺創董事長盧超群。記者李孟珊／攝影 。

利基型記憶體IC鈺創（5351）董事長盧超群今（18）日表示，半導體產業景氣可望於明年第2季逐步回升，對2024年展望樂觀，惟國際局勢變化劇烈，仍應謹慎看待，同時宣布營運捷報，與旗下鈺群科技的USB Type-C E-Marker傳輸線控制IC—EJ903W，已被Intel Thunderbolt 5晶片認證中，也將被大舉採用到AI NB中，待完成認證後，成為全球第一通過認證的廠商。

盧超群指出，自己在兩年前就說過，2024年會是個好年，儘管這一年多來大環境、總體經濟不理想，不過鈺創持續投入研發，現階段可以說是「打底完成」。

論及AI，盧超群強調，AI已成為未來大趨勢，AI PC、AI手機、AI汽車等應用將陸續浮現，可是AI是工具、不是目的，最終可以改善大家生活的便利性，鈺創在這邊布局好一陣子，現階段看到AI真正落地，包括服務型機器人、農業機器人，還有各式各樣與2D、3D感測有關的應用。

利基型記憶體IC鈺創董事長盧超群。記者李孟珊／攝影 。
利基型記憶體IC鈺創董事長盧超群。記者李孟珊／攝影 。

AI 2024 鈺創

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