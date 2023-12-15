英特爾：2028年 AI PC將占市場八成

AI PC時代來臨，晶片大廠英特爾表示，展望2028年，AI PC將占整體PC市場八成，驅動工作、學習和創作的新應用。該公司揪合作夥伴大搶AI商機，其最新Intel Core Ultra筆電處理器與第5代Intel Xeon伺服器處理器正式上市，包括宏碁（2353）、華碩（2357）、微星（2377）、神達（3706）、技嘉（2376）、雲達、富士康工業互聯網、研華（2395）、英業達（2356）、和碩（4938）、美超微、緯創（3231）與緯穎（6669）等廠商的相關筆電或伺服器產品，也於今（15）日亮相。

英特爾代號為Meteor Lake的Intel Core Ultra處理器，是其首顆採用Intel 4製程的晶片，象徵該公司40年來最大的架構轉變，首次搭載神經處理單元（NPU），能補強CPU和GPU的AI處理，標榜高效能又省電，能實現高效能AI加速，比前一代產品提高2.5倍的能源效率，展現積極搶占AI PC市場的企圖心。該公司預估明年全球將有超過230款筆電和PC採用Intel Core Ultra處理器。

英特爾指出，該公司正與100多家獨立軟體供應商緊密合作，將數百種AI應用程式導入PC市場，高度創意、高效且有趣的應用將改變PC使用體驗。

同時，英特爾第5代Xeon處理器的代號為Emerald Rapids，標榜是市場唯一內建AI加速功能的主流資料中心處理器。之後的Sierra Forest處理器將於2024年上半年推出，Granite Rapids處理器也將隨後上市。

另一方面，英特爾也宣布其入門級伺服器晶片Intel Xeon E-2400正式上市，是專為中小企業與裸機雲端託管而設計。

英特爾15日攜手合作夥伴，現場展示10台基於Intel Core Ultra的PC，以及超過25台基於第5代Xeon處理器的系統和主機板。

英特爾提到，邊緣運算應用代表增長最快的運算領域，其全球市場規模預計到本世紀末將激增至4,450億美元，其中以AI的工作負載增長最為快速，而終端和客戶端設備對AI推論的需求是資料中心的1.4 倍。

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