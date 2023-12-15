友達60吋高透明度Micro LED顯示器 榮獲2023竹科創新產品獎

友達（2409）今（15）日宣布60吋高透明度Micro LED顯示器榮獲2023年新竹科學園區優良廠商創新產品獎。

友達光電技術長廖唯倫表示，友達看準Micro LED微發光二極體的優異特性，點亮終極顯示科技的未來，率先投入Micro LED前瞻顯示技術研發逾10年，同時，積極整合上下游供應鏈，建立完整生態圈，以及Micro LED客戶的資源布局，為終端產品開發吹響號角，獨步全球攻佔Micro LED量產元年先機，站穩新一代面板市場的領頭羊。面對未來虛實整合的創新多元時代，友達將持續衝刺深厚的顯示技術與製程能力，引領業界趨勢發展，以Micro LED不設限的創新應用，驅動未來無垠視野的亮眼生活。

友達指出，運用彈性無縫拼接技術打造此款大尺寸透明顯示器，擁有600nits的全畫面亮度、大於60%的穿透率以及超過NTSC 110%的優異廣色域表現，並擁有客製化、適應多元型態之顯示應用優勢，提供使用者更直覺與新穎的智慧生活互動體驗，陸續斬獲2023年顯示器元件產品技術獎、SDIA前瞻顯示大賞銀質獎及竹科產品創新獎之肯定，彰顯友達在Micro LED 研發與創新方面的卓越表現，以及在次世代顯示技術領域的領先地位。

Micro LED顯示器，具有高亮度、高對比、廣色域、廣視角與高信賴性等優勢，同時擁有超高透明度與可撓、可彎曲特性，打破了傳統顯示器的限制。友達長期深耕次世代顯示技術，跨域整合Micro LED產業鏈，建立完整的智慧顯示生態圈及推進技術走向商品化。

其獲得2023年竹科創新產品獎的「60吋高透明度Micro LED顯示器」以玻璃基板作為載體，結合Micro LED的顯示技術，透過微型LED晶粒的高穿透率光學設計和LTPS技術，成功實現了600 nits的全畫面亮度、大於60%的穿透率以及超過NTSC 110%的廣色域效果。相較於透明OLED顯示器產品，友達的Micro LED透明顯示技術具有高穿透性和高亮度之優異特性，擁有更佳的顯示品質。

同時，友達也運用Micro LED彈性無縫拼接特性，使得顯示器能夠靈活應用於多樣化場域，如家庭玄關的窗屏、零售場域的展示櫥窗，或導入觀光巴士與船舶窗屏進行導覽。通過滿足不同場景的顯示需求，展現了客製化和適應多元型態的優勢。

友達加速雙軸轉型步伐，持續精進顯示技術附加價值（Go Premium）和深化垂直場域應用（Go Vertical），積極研發前瞻顯示技術，並推動Micro LED產業發展及多元領域創新應用，如智慧移動、零售、育樂和醫療等，進一步拓展使用者的視野，打造更豐富多元的使用者體驗，實現人們對智慧生活的想像與美好未來。

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