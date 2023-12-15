聽新聞
test
0:00 / 0:00
「半導體XAI」和「淨零科技」為國家未來十年科技布局
行政院2023年科技顧問會議下午閉幕，八位國內外產研領袖組成的科技顧問與相關部會代表歷經三天的深度交流與討論後，由首席科技顧問廖俊智和副召集人吳政忠於會後記者會，表示結論出兩大主題「半導體XAI」和「淨零科技」兩大主題，行政院院長陳建仁亦到場聽取相關結論與建言。
本屆會議聚焦的「半導體XAl」和「淨零科技」兩大議題，除影響未來我國長期科技發展，亦是各國積極布局的重點科技領域。透過國內外重量級科技顧問以國際競合觀點融合國內發展需求與挑戰，研提我國未來科技發展之策略建言，將作為我國各相關部會規劃長程科技計畫之主要政策依據，在「半導體XAI」上，將落實「晶片驅動臺灣產業創新方案」（簡稱「晶創臺灣方案」）和「臺灣AI行動計畫」，立基臺灣半導體優勢，打造臺灣成為引領全球半導體與 AI科技創新之堅實夥伴。在「淨零科技」上，將持續推動「淨零科技方案」，打造臺灣成為與世界其同邁向淨零的科技典範。
📌 數位夯什麼？快來看看
📢 12月15日「遠亞併」！用戶權益、換SIM卡、帳單繳費問題一次看
📢 【免費最新】YouTube封殺廣告攔截器…那就用16倍加速看完廣告
📢 LINE限免貼圖5款來了！「昏呱昏貴」鴨鴨互動超可愛
📢 【周報】台灣寶可夢中心紀念商品一次看！6千元PS5菁英手把掉漆脫落
📢 【教學】Gogoro Apple錢包機車鑰匙怎麼用？iPhone完整教學、使用限制一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言