「半導體XAI」和「淨零科技」為國家未來十年科技布局

行政院2023年科技顧問會議下午閉幕，八位國內外產研領袖組成的科技顧問與相關部會代表歷經三天的深度交流與討論後，由首席科技顧問廖俊智和副召集人吳政忠於會後記者會，表示結論出兩大主題「半導體XAI」和「淨零科技」兩大主題，行政院院長陳建仁亦到場聽取相關結論與建言。

本屆會議聚焦的「半導體XAl」和「淨零科技」兩大議題，除影響未來我國長期科技發展，亦是各國積極布局的重點科技領域。透過國內外重量級科技顧問以國際競合觀點融合國內發展需求與挑戰，研提我國未來科技發展之策略建言，將作為我國各相關部會規劃長程科技計畫之主要政策依據，在「半導體XAI」上，將落實「晶片驅動臺灣產業創新方案」（簡稱「晶創臺灣方案」）和「臺灣AI行動計畫」，立基臺灣半導體優勢，打造臺灣成為引領全球半導體與 AI科技創新之堅實夥伴。在「淨零科技」上，將持續推動「淨零科技方案」，打造臺灣成為與世界其同邁向淨零的科技典範。 行政院2023年科技顧問會議下午閉幕，八位國內外產研領袖組成的科技顧問與相關部會代表歷經三天的深度交流與討論後，由首席科技顧問廖俊智（左）和副召集人吳政忠（右）於會後記者會，表示結論出兩大主題「半導體XAI」和「淨零科技」兩大主題，本屆會議聚焦的「半導體XAl」和「淨零科技」兩大議題，除影響未來我國長期科技發展，亦是各國積極布局的重點科技領域。記者曾吉松／攝影 行政院2023年科技顧問會議下午閉幕，八位國內外產研領袖組成的科技顧問與相關部會代表歷經三天的深度交流與討論後，由首席科技顧問廖俊智（左）和副召集人吳政忠（右）於會後記者會，表示結論出兩大主題「半導體XAI」和「淨零科技」兩大主題。記者曾吉松／攝影

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