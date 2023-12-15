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2023鴻海科技獎頒獎 22位碩博士生獲25萬高額獎勵金

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
2023鴻海科技獎頒獎典禮 22位碩博士生獲25萬高額獎勵金。鴻海／提供
2023鴻海科技獎頒獎典禮 22位碩博士生獲25萬高額獎勵金。鴻海／提供

鴻海（2317）教育基金會為支持科技研發、培育科技人才而特設的鴻海科技獎獲獎名單揭曉，並於今（15）日舉行頒獎典禮，共計有22位優秀的碩博士生得獎，每人獲得25萬元獎勵金，並有機會進入鴻海集團實習。

2023鴻海科技獎除了AI、半導體、量子等原本過去即開放報名的技術領域之外，今年也新增了以數位健康為主題的申請投件，因此競爭格外激烈，原本預定給出15個得獎名額，最後則因為報名者都十分優秀，為避免遺珠之憾，而增額錄取至22人。

鴻海教育基金會執行長汪用和表示：「鴻海集團的願景是攜手全球標竿客戶，共同創造全方位智慧生活，所以鴻海一直非常重視科技研發，不過研究之路有時很需要鼓舞，因此科技獎希望能激勵碩博士生精進研究，為增進人類智慧生活做出貢獻。」

本屆獲獎學生所提出的研究資料皆讓評審們感到相當驚艷，例如陽明交通大學生物資訊及系統生物研究所的博六生陳筠媞，以老藥新用的方式大幅降低藥物開發成本與時間，並透過人工智慧及大數據分析方法建立AI老藥新用平台，對推動藥物治療有相當大的助益而獲獎。

另外，就讀國立臺灣大學化學工程學系的博一生林沛瑾研究高能量密度之鋰電池，將含有具生物降解性之TEMPO氧化奈米纖維素作為固態電解質中骨架製備高效的高分子固態電解質，確立了奈米纖維素與高分子基質之搭配可以良好運用於固態鋰電池中，並且大幅增加鋰電池產業的永續發展，符合環境保護與ESG精神而獲得評審青睞。

鴻海研究院執行長李維斌代表劉揚偉董事長出席頒獎典禮時表示：「好的研究成果需要好的人才投入，很高興能看到有這麼多優秀的人才和研究成果，希望透過鴻海科技獎，能夠鼓勵更多有志學生投身研究，為科技領域注入更多新血與能量。」

而學生能產出好的研究成果，指導老師一定功不可沒，因此鴻海科技獎特別也邀請老師出席頒獎典禮與上台，一方面敬請老師同享榮耀，另一方面也提醒得獎者感謝師恩。未來鴻海教育基金會也將持續提供台灣碩、博士生發揮長才的舞台，期許能助台灣的科技新星一臂之力，引領台灣科技走在時代前端。

鴻海 博士生

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