MSI 微星推出全新 Prestige AI 系列商務筆電

電競大廠MSI微星（2377）宣布推出全新Prestige AI系列商務筆電，領先搭載Intel Core Ultra處理器！全新Prestige AI系列商務筆電具備美型纖薄機身設計、卓越效能表現及長效電池續航力，完美結合行動商務工作所需元素，不論在創作、規劃、旅行時皆能提供優異的效能，尤其更能滿足大量增加的生成式AI應用需求。Prestige AI系列機款包括Prestige 16 AI Studio、Prestige 16 AI Evo、Prestige 13 AI Evo搶先在台上市。

全新Prestige AI系列商務筆電搭載最新Intel Core Ultra 處理器，並支援最新NPU(Neural Processing Unit)技術，NPU是專為加速AI應用而設計，能讓處理器以更節能的方式在筆電上執行AI運算任務，能滿足長時間或連續使用的生成式AI應用需求。

此外，MSI亦導入全新獨家AI Engine，能針對使用情境並自動調整硬體設定，以實現最佳效能表現。透過簡單的人工智慧調整模式和資源，你能夠專注於創作、辦公和娛樂等重要事項上。得益於全新升級的AI降噪技術和三麥克風陣列設計，即使在嘈雜的環境中，你仍可以享受到流暢且清晰的音效品質。

全新Prestige AI系列商務筆電造型纖薄且堅固。採用半固態射出成型ATT（Advanced Thixomolding Technology）製成，優化模具注射過程，實現無縫金屬機身，重新定義了強度、耐久性和高品質。面板以16:10黃金比例精心打造，為使用者帶來最舒適的視覺體驗，能提供更細緻的畫面與最大的可視空間。

Prestige AI系列商務筆電支援最新的Wi-Fi 7能負載更高的資訊量，從而提高傳輸速度。Wi-Fi 7提供最高5.8 Gbps傳輸速度，相較Wi-Fi 6/6E的2.4 Gbps傳輸速度快了2.4倍，提供更加流暢的高畫質影片體驗，並能用更短的時間下載巨量檔案，實現更疾速的Wi-Fi傳輸體驗。

Prestige AI系列機款包括Prestige 16 AI Studio、Prestige 16 AI Evo、Prestige 13 AI Evo，其中16吋機款提供續航與效能兼具的Prestige 16 AI Evo與搭載獨立顯示卡的Prestige 16 AI Studio。另外提供小尺寸選擇的Presitige 13 AI Evo，同樣搭載Intel Core Ultra處理器，輕巧重量僅990公克，纖薄機身中依舊配備75Whr的大容量電池，相較市面上同級筆電的電池容量大幅提升50%。

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